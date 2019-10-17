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Аудит дорог и обличители корупции: что утвердила Рада 17 октября (полное видео заседания)
На заседании в среду, 16 октября, Верховная Рада приняла закон об аудите дорог и внесла изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции».
За принятие первого закона проголосовало 316 народных депутатов Украины, судебные новации поддержало 252 парламентария.
Первый закон предусматривает обязательное проведение аудита на главных автомобильных трассах страны. При этом их проектная стоимость вырастет на 5−13%. Для второстепенных дорог аудит не является обязательным.
Во втором законе прописаны положения о защите обличителей коррупции, а также о вознаграждении. В частности, обличитель «не несет юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, других нарушениях законодательства, распространение указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или иных обязанностей или обязательств».
Приняты также изменения, которые должны способствовать созданию профессионального сержантского корпуса и приобретению Вооруженными Силами Украины совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО. Так, вместо воинского звания «прапорщик» теперь вводится звание «главный сержант».
Напомним, ранее был принят закон о наказании депутатов за неучастие в голосовании за законопроекты.
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