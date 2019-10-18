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«Украинагейт»: министр энергетики США уйдет в отставку
Скандал, связанный с разговором президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, повлекший за собой процедуру импичмента главе Белого дома, продолжается. В четверг, 17 октября, министр энергетики США Рик Перри заявил, что уйдет в отставку.
Президент Дональд Трамп уже подтвердил журналистам его отставку, сообщает Associated Press.
Напомним, Трамп назвал Перри инициатором скандального телефонного разговора президентов США и Украины. Министр якобы был ключевой фигурой в истории с попытками президента Трампа подтолкнуть украинских чиновников к расследованию в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена — Хантера Байдена.
Ранее представители Демократической партии США, инициировавшие процедуру импичмента Трампа, вызвали Перри на слушания для дачи показаний. Крайним сроком они установили 18 октября. Поводом для вызова стали сведения о том, что Перри помогал личному адвокату Трампа Руди Джулиани повлиять на назначение членов правления украинской госкомпании «Нафтогаз», а также его причастность к телефонному разговору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Агенство отмечает, что 69-летний бывший губернатор Техаса Перри, занимает пост министра энергетики с марта 2017 года и является одним из самых «долговечных» членов кабинета Трампа. Президент сказал журналистам, что уже знает имя его преемника, но пока отказался его назвать.
Как сообщали «ФАКТЫ», телефонная беседа Трампа и Зеленского также стоила отставки спецпредставителю Государственного департамента США по Украине Курту Волкеру.
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