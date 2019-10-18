Украина

Обнародованы зарплаты украинских министров за первый месяц работы (инфографика)

Кабинет министров Украины во главе премьером Алексеем Гончаруком начал свою работу 29 августа. За полтора месяца правительство представило несколько инициатив, вызвавших неоднозначную реакцию украинского общества.

Портал «Слово и Дело» опубликовал инфографику зарплат новых министров за первый месяц работы.

Самым высокооплачиваемым в сентябре стал премьер-министр Алексей Гончарук — он получил почти 62 тысячи гривен. По информации издания, бывший глава правительства Владимир Гройсман в среднем зарабатывал почти вдвое меньше — 37−39 тысяч гривен.

Кроме того, в первую пятерку высокооплачиваемых вошли министр инфраструктуры Владислав Криклий — 55,4 тысячи гривен, министр цифровой трансформации Михаил Федоров — 52,6 тысячи гривен, вице-премьер Дмитрий Кулеба — 48,5 тысяч гривен, министр Кабмина Дмитрий Дубилет — 48 тысяч гривен.

Меньше всех, по итогам первого месяца работы, получил министр экономики Тимофей Милованов — всего 15,1 тысяч гривен. Вообще не насчитали зарплату за сентябрь министру культуры Владимиру Бородянскому.

Среди заместителей самая высокая зарплата оказалась у Юлии Подкоморной из Министерства энергетики (она уже уволилась) — 113,3 тысячи гривен, уволенного из минразвития громад Тараса Токарского- 98,4 тысячи гривен и замминистра обороны Ивана Руснака — 95,4 тысячи гривен.

Самые мизерные зарплаты были у новоназначенной замминистра инфраструктуры Александры Клитиной (4,7 тыс. грн) и у бывшего замминистра юстиции Иванны Смачило (3,7 тыс. грн).

Напомним, по данным Госстата, самый высокий уровень оплаты труда в Украине наблюдается в сфере информационных технологий, а также в сфере финансов и страховой деятельности, самый низкий — в сфере временного размещения и организации питания.

Как писали «ФАКТЫ», новый Кабинет министров во главе с 35-летним премьером Алексеем Гончаруком стал самым молодым в Европе.

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