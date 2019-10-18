У нас с женой Людмилой Турищевой 14 олимпийских медалей на двоих, — Валерий Борзов

Спорт

Двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Европы и шестикратного победителя европейских первенств в закрытых помещениях спринтера Валерия Борзова чтят в мире спорта до сих пор. Легенда! О чем говорить, если фотография с лидирующим в решающем забеге на Олимпиаде в 1972-м украинским спортсменом в свое время побывала в космосе. Да что там, никто в Украине до сих пор не может побить рекорд знаменитого спортсмена в беге на 200 метров, хотя со времен Мюнхена прошло уже почти полвека. Последний «белый» спринтер, который «бил» в очных поединках чернокожих атлетов, — говорили о Борзове. Президент Национального олимпийского комитета, глава Федерации легкой атлетики Украины, член Международного олимпийского комитета — реализовал себя Валерий Филиппович и вне беговой дорожки. 20 октября Валерий Борзов, кстати, женатый на четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Людмиле Турищевой (14 олимпийских медалей на двоих!), отмечает 70-летний юбилей. И хотя в последнее время прославленный атлет не склонен к общению с представителями пишущей братии, его спортивная и жизненная биография полна интереснейших подробностей. Благо об этом Валерий Филиппович не раз рассказывал «ФАКТАМ».

«Чтобы сохранить семью, нужно уметь делать шаг назад»

— Спортивные сны мне не снятся — отснились уже. Хватит! — вспоминал Валерий Борзов. — Правда, иногда, бывает, снится финальный забег на 100-метровке. Думаю во сне: «Как же мне пробежать эту дистанцию? Ведь я-то сейчас уже не тот, что раньше. Толстый. Ладно, не толстый, а солидный. Но все же…»

Как же время летит… Однажды, кстати, пришлось у мамы спрашивать, где же я все-таки родился. Записали меня в Самборе Львовской области. На самом деле я появился на свет в городе Яворове. Мой отец был военным, служил на Яворовском полигоне. Время было непростое, шел 1949-й год, и родители вскоре после моего рождения переехали в Самбор. Когда мне было три месяца, наша семья перебралась в Черновцы. Я там до шестого класса учился.

Самые яркие воспоминания детства — как мы лазили по садам, воровали яблоки. Висели на орехах. Какие же они вкусные, когда только-только завязываются, молочной спелости! Уничтожал орехи десятками, все ладошки были черными от ореховой кожуры.

Уже более четырех десятилетий Валерий Филиппович женат на прославленной гимнастке Людмиле Турищевой — два года назад рубиновую свадьбу отпраздновали.

— С будущей супругой мы были заочно знакомы давно, — рассказывал юбиляр. — Читали друг о друге, слышали по радио, видели по телевизору. А лично познакомились благодаря тренеру Людмилы, который подошел ко мне и сказал: «Валера, обрати внимание: вон та девушка еще не замужем, но серьезная». А я как раз хотел себе найти серьезную и незамужнюю. Это произошло на Олимпийских играх в Монреале.

Я уже, честно говоря, и не помню, когда у нас был первый поцелуй, предложение руки и сердца. Зато хорошо помню, что Людмила Ивановна захотела, чтобы я на ней женился. И я ее послушался. В последний раз (смеется). И вот уже сорок с лишним лет как не жалею, что послушался.

Мы с Людмилой разные люди, несмотря на то, что по зодиаку я и она — Весы. И в каждом из нас есть то, чего другому не хватает. Да, у нас с женой 14 олимпийских медалей на двоих: у Людмилы — девять, у меня — пять. Но в жизни вне спорта, как у всех: от свадьбы до сегодняшнего дня провели за притиркой. Поругаемся, потом помиримся. И говорим: для того чтобы сохранить семью, нужно уметь делать шаг назад.

Я был на седьмом небе от счастья, когда супруга подарила мне дочь. Причем рожала Людмила… интересно. Уже схватки начались, а она все не хотела в это верить. Терпела и терпела. Просто места себе от боли не находила. Я говорю: «Собирайся, поехали». А она: «А может, до утра пройдет?» Посадил я ее в «Волгу» цвета «белой ночи» и отвез в роддом на столичном бульваре Шевченко. Сдал под расписку врачам. Только вернулся домой, минут через 15 звонят: «Поздравляем! У вас девочка!» Родила Люда очень легко.

Имя дочке очень долго выбирали. Хотелось как-то оригинально ее назвать. Кто-то из друзей посоветовал: «А ты поназывай ее разными именами и оставь то, которое «прилипнет». Так мы ее месяца два по-разному окликали, пока однажды она не улыбнулась на Танюшу. Это и сыграло решающую роль. Из каждой заграничной поездки старался доченьке что-нибудь привезти — коляску, игрушки, платьица. Очень ей нравились фломастеры, на стенках ими любила рисовать…

Сейчас дочь живет в Канаде. Воспитывает вместе с мужем наших трех внуков. Старшему — 11 лет, среднему — восемь, младшему — пять. Каждый из мальчиков чуть ли не полуторагодовалым побывал на Олимпийских играх. Тогда они не соображали, насколько это здорово, однако на Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро приехали уже с пониманием, что такое Олимпиада. Мальчишки говорят на английском языке, делают это без стеснения. Бывало, здоровались с президентом МОК. Томас Бах их хорошо знает.

Валерий Борзов и его супруга — прославленная гимнастка Людмила Турищева — вместе уже более четырех десятков лет. Фото sport.tut.by

В 1972 году, во время Олимпийских игр в Мюнхене, ставших звездным часом Валерия Борзова, произошла ужасная трагедия. За пять дней до закрытия Игр террористы палестинской организации «Черный сентябрь» ночью захватили заложников из израильской делегации — 11 жертв.

А еще раньше, утром в день финала бега на 100 метров, в гостиничном номере Борзова раздался звонок. «На отметке 60 метров будешь первым — получишь пулю. На трибунах будет снайпер».

Но, несмотря на угрозы, Валерий не дрогнул и стал олимпийским чемпионом. Более того, спустя несколько дней добыл «золото» и на дистанции 200 метров. Феноменальный успех!

На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене знаменитый спринтер завоевал «золото» в беге на 100 и 200 метров

— Хорошо помню слова инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК партии перед выездом советской сборной на Игры в Мюнхене: «Вы едете в логово фашизма и без победы не возвращайтесь». Конечно, это был перебор. Не нужно было так говорить, — вспоминал триумф в Мюнхене Валерий Борзов. — После побед в 1970 и 1971 годах над темнокожими атлетами в матчевых встречах СССР — США я понимал, что выиграть «золото» Олимпиады вполне реально.

Так уж получилось, что на Играх в Мюнхене два американских спринтера опоздали на финал 100-метровки. Желтая пресса интересовалась у меня, могу ли я, учитывая это, считать себя самым быстрым человеком в мире. После победы на дистанции 200 метров я переспросил, считают ли меня теперь, когда все сильнейшие были на беговой дорожке, самым быстрым в мире. И тот, «желтый», сказал: «Да».

«Есть чайники, которые на рыбалку со своей рыбой едут»

Знаменитый атлет может похвастаться своими достижениями и вне беговой дорожки. Валерий Филиппович заядлый охотник и рыбак.

— Охотой увлекся еще в 1960-х, — вспоминал Валерий Борзов. — Для меня важен не момент убийства, а сам процесс, общение с друзьями. Бывает, охотимся, когда в лесу минус двадцать, а то и все тридцать. За многие годы отработали схему сбора нашей компании. Первый с машиной выехал, звонит второму. Тот — в машину и звонит третьему. Хорошо, что сейчас есть мобильная связь. А раньше, бывало, выходим на место сбора, а первый еще не выехал. Вот и приходилось вставать в три часа ночи, собирать поклажу, оружие, чтобы в восемь утра уже быть на месте встречи в городе.

Кроме своих проверенных людей, на охоту никого не берем. Охота — это оружие, стрельба, реальный риск. Есть такое незыблемое правило: не участвовать в чужой компании, когда не знаешь людей. Оружие в руках идиота — это по-настоящему опасно. Каждый год в Украине погибают десять — двадцать человек. И по глупости, и случайно — пуля рикошетом отскакивает. В нашем коллективе, Бог миловал, трагедий не было. А вот собак ненароком случалось подстреливать…

Я много лет ходил на охоту с простым тозовским ружьем. Потом подарили на 50 лет ружье почти за 5 тысяч долларов — тоже тульское, только ручной работы. Ничего особенного, но специалисты понимают ценность.

Понятное дело, существуют у нас свои традиции. Только пересекаем черту Киева, обязательно остограммливаемся. Еще такие забобоны: не фотографироваться на фоне автомобиля — раз, на рыбалку не брать рыбу — два. Есть такие чайники, которые на рыбалку со своей рыбой едут или пересчитывают пойманный улов. Это, считай, все, рыбалка испорчена…

Не раз приходилось охотиться в экстремальных условиях. Как-то приехали зимой на болото. Там, видимо, раньше озеро было. Все в ряске. Прошли примерно с километр. Ряска вязкая, с трудом сапоги из тины вытаскиваешь. Мы ребята спортивные, но, пока прошли, все взмокли. А уток там нет! Вот так, за бесплатно, прогулялись туда и обратно.

Когда же есть добыча, дичь сначала разделываем, а потом делим между собой. Выстраиваемся. Все отворачиваются. А один из нас ткнет пальцем в любой кусок мяса и спрашивает: «Кому?» Отвечаем: «Это Валере». — «Кому?» — «Васе, Пете». Потом застолье. Посидели, пошумели — и домой. Я, правда, дичь не ем. Вообще…

«Мое детство пахнет жареными семечками»

Несколько лет назад Валерий Филиппович «заполнил» традиционную анкету «ФАКТОВ».

— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Выдающийся спортсмен и дедушка.

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Любимый цвет — светло-синий. Такие у меня глаза. Из ароматов нравится запах хвои. Любимое блюдо — мясная поджарка. Из напитков люблю пиво и клюквенный кисель.

— Чем для вас пахнет детство?

— Жареными семечками.

— В чем вам видится смысл жизни?

— Сейчас для меня он во внуках.

— Что такое любовь?

— Скорее всего, это инстинкт.

— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни? А самый непростой?

— Самый счастливый тот день, когда я получил всемирную известность. Это победа в забеге на 100 метров на Олимпиаде-1972. Стотысячный стадион стоял на ушах и хлопал. Огромное количество телевизионных камер снимало все это…

А самые непростые дни связаны с предательством друзей и людей, которым в свое время я помогал.

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Предательства.

— Что-то может довести вас до слез?

— Я не плаксивый человек.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Талантом и трудолюбием.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Деньги — средство жизни.

— Что для вас означает быть свободным?

— Стопроцентно быть свободным человек не может. Он зависит от природы, от обстоятельств, от здоровья, от генетики… От очень многих факторов. Поэтому полная свобода — абсурд.

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Пока нет.

— Что вы станете делать, узнав о том, что вам осталось прожить ровно семь дней?

— Закрыл бы счета, перевел бы недвижимость на свою семью.

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Стопроцентной уверенности в этом нет.

— Вас часто предавали?

— С десяток случаев наберется.

— Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаяния?

— Уравновешенность. Я ведь по гороскопу Весы. Отчаяние было связано с травмами в спорте. Но до полного не доходило.

— Существует ли Бог?

— Без комментариев.

— Случались в вашей жизни чудеса?

— Чудеса были. Как-то шел по лесу и… нашел золотое кольцо.

— Сколько времени вы смогли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?

— Учитывая, что я охотник, взял бы ружье. Еще бы захватил зерна пшеницы, чтобы вырастить хлеб…

Напомним, на последнем чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в столице Катара Дохе, украинские спортсмены завоевали две серебряные медали: Ярослава Магучих в прыжках в высоту и Марина Бех-Романчук в прыжках в длину.

Также «ФАКТЫ» рассказывали о самом юном в истории чемпионе Европы по прыжкам в воду 13-летнем Алексее Середе из Николаева.

Фото из семейного архива Валерия БОРЗОВА



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter