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Алексей Середа из Николаева стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду за всю историю соревнований. Юный украинец побил рекорд олимпийского призера британца Томаса Дейли, который свою первую золотую награду получил в 13 лет и 10 месяцев. Алексей на три месяца младше. На чемпионате Европы, финал которого проходил в Киеве, Алексей обошел более опытных и взрослых соперников — француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового. Сейчас талантливый мальчик принимает поздравления со всего мира и говорит, что после небольших каникул продолжит усиленные тренировки.

«В бассейне не было воды, и нам приходилось прыгать в яму с поролоном»

— На таких соревнованиях можно выступать с 14 лет, — рассказала «ФАКТАМ» тренер Алексея Середы Татьяна Погребная. — Алеше сейчас 13. Но по существующим правилам главное, чтобы до 31 декабря 2019 года ему исполнилось 14. А у Алеши день рождения 25 декабря. Поэтому он смог участвовать в чемпионате Европы и был там самым младшим. Его соперники разных возрастов. В основном, это ребята 18—19 лет, но участвовали и 30-летние. Честно говоря, такого результата мы не ожидали. Нашей задачей было попасть в полуфинал.

В тот момент, когда он совершил свой решающий прыжок, я была рядом, стояла на бортике. Перед тем как он прыгнул, сказала ему: «Леша, ни с кем не соревнуйся, не смотри на табло. Просто прыгай, как на тренировках». Он коротко ответил: «Я понял». Когда я, плача от радости, подбежала поздравить его с победой, Леша посмотрел на меня и сказал: «Почему вы плачете? Улыбайтесь!» Думаю, он сам тогда еще не осознал, что стал чемпионом.

— Конечно, страх был, — признался «ФАКТАМ» Алеша Середа. — Он есть на любых соревнованиях. Я в такие моменты пытаюсь не думать о самом прыжке. Когда на чемпионате Европы увидел на табло свой результат, очень обрадовался. Я сильно этого хотел. Многие говорят, что главное не победа, а участие. А для меня как раз главное — победа. Всегда хотел стать чемпионом, это моя давняя мечта. К мечте нужно идти, даже если что-то не получается. Когда мне было лет десять, я сильно расстраивался из-за проигрышей, подолгу переживал. Сейчас все по-другому. Если что-то не удается, сразу говорю себе: «Ничего. В следующий раз получится». В конце концов, так все и происходит.

Прыжками в воду Алеша занимается с шести лет. До этого несколько лет ходил на плавание.

— Еще в четыре года мы отдали и сына, и его сестру-близняшку Машу на плавание, просто чтобы укрепляли здоровье и следили за фигурой, — объясняет мама мальчика Елена Середа. — А потом наша тренер Оксана Бойченко сказала, что ребята живчики, но щупленькие, и предложила нам попробовать прыжки в воду. Леша посмотрел в Интернете, что это за вид спорта, и заявил, что готов попробовать.

— На тот момент моя группа была полностью сформирована, — говорит Татьяна Погребная. — Мест уже не было. Но я решила посмотреть на этих детей. Попросила Лешу попробовать повторить прыжок, который ему показали другие дети. Леша один раз увидел, как это делается, — и выполнил прыжок идеально, вошел в воду «иголочкой», вообще без брызг. При том, что другие дети учились этому по пять месяцев. Я сразу сказала маме Леши, чтобы на следующий день он пришел на тренировку.

— Тятьяне Вячеславовне понравилось, как я сделал свой первый спадик с «метровки» (вышки высотой один метр. — Авт.), — вспоминает Алексей. — С тех пор и я, и моя сестра занимаемся у нее. Сначала тренировались в «Водолее» в Николаеве, но потом наш бассейн закрылся. В городе тогда были проблемы с водой. В бассейне не было воды, и нам приходилось прыгать в яму с поролоном. А потом Татьяне Вячеславовне предложили работу в Киеве, и мы с Машей поехали за ней. Нам тогда еще не было девяти лет. Мама тоже поехала с нами. Первое время она всегда находилась рядом. Сейчас тоже часто бывает в Киеве. А когда мы на сборах, уезжает в Николаев.

Алексей Середа с родителями и сестрой-двойняшкой Машей, которая тоже занимается прыжками в воду

— Леша очень много занимается, у него почти каждый день тренировки (а часто и по две в день), — рассказывает Татьяна Погребная. — На тренировках мне не нужно ничего повторять ему дважды, он все схватывает на лету. И постоянно просит научить его чему-нибудь новому: «А давайте еще этот прыжок освоим! А потом еще вон тот!» Леша этим живет. Он не раз участвовал в соревнованиях наравне со взрослыми и занимал призовые места. Это очень трудолюбивый и целеустремленный ребенок.

— У меня по две тренировки в понедельник, вторник, четверг и пятницу, по одной — в среду и субботу, — говорит Алеша. — Поначалу было тяжело, но я давно привык. Должен много заниматься, ведь моя цель — стать олимпийским чемпионом. Конечно, я устаю. Иногда сплю в обед, чтобы восстановить силы.

— Учиться успеваешь?

— Стараюсь успевать. Мы с Машей ходим в киевскую школу. Я далеко не отличник. Из-за сборов, постоянных тренировок и соревнований редко бываю на уроках. Одни учителя идут навстречу, другие не особо… Перед сборами я беру у учителей задания и выполняю их дистанционно. По физкультуре у меня стоит «отлично». С алгеброй и геометрией тоже неплохо. А вот с физикой, биологией и географией, честно говоря, не очень.

— Не поверите, но, когда Леше было десять лет, у него по физкультуре в четверти стояла единица! — рассказала «ФАКТАМ» Елена Середа. — Я пошла к директору, чтобы разобраться. Объяснила, что сын — кандидат в мастера спорта по прыжкам в воду и, сдавая нормативы (а у них в тот момент как раз были нормативы по акробатике), легко установит рекорд школы. Оказалось, что единицу Леше поставили за поведение — после того, как он сделал сальто на бетонном полу.

«Есть такое суеверие: если в полуфинале прыгнул так себе, финал пройдет как по маслу»

В интервью «Сніданку з «1+1» Елена Середа призналась, что, когда сын стал чемпионом Европы, почувствовала облегчение. По ее словам, наконец-то закончилось напряжение, в котором они жили последнее время.

— Я очень переживала, потому что у сына это пятый старт подряд, — рассказала «ФАКТАМ» Елена. — Он сейчас выиграл юношеский чемпионат Европы в Казани, стал четвертым на чемпионате мира в Корее в индивидуальных и синхронных прыжках и два старта провел здесь, в Киеве, на взрослом чемпионате Европы. Второе место в синхронных прыжках и первое в «индивидуале». Такая нагрузка трудна для любого спортсмена, а тем более для ребенка.

Поэтому, даже если бы сын прыгнул не так удачно, я и слова ему не сказала бы. Это же не машина, а живой человек. Тем более что он хорошо «отпрыгал» полуфинал. Существует такая закономерность, если хотите, суеверие: если в полуфинале прыгнул так себе, финал пройдет как по маслу. И наоборот. А Леша ведь в финал вышел первым. Конечно, я переживала, чтобы он не ошибся… Но все прошло хорошо.

После победы на чемпионате Европы Алеша уехал домой на каникулы, а в сентябре с новыми силами приступит к тренировкам. У мальчика появилась цель — стать олимпийским чемпионом. Фото с сайта kyiv2019.org

— Страшно смотреть, как ваш ребенок прыгает с десятиметровой высоты?

— Это уже привычное, взгляда не отвожу. Но как мама нервничаю, конечно. Ведь бывают и неудачные прыжки. У меня даже есть фотография, на которой у Леши все ляжки синие — сплошная гематома. Это он прыгнул, недокрутился и «лег» на воду плашмя. Я после этого его спрашивала, не боится ли опять лезть на вышку. Но сын только плечами пожал: мол, а что, что-то поменялось?

Конечно, тут сказалось и то, что его с маленького возраста приучали не бояться высоты. В шесть лет он уже прыгал с десятиметровой вышки солдатиком. Просто, чтобы привыкнуть и преодолеть чувство страха. До сих пор помню, как они с дочкой стоят там, маленькие, смотрят вниз и медлят. Потом Маша перекрестилась — и вперед. За ней Леша. Конечно, им было страшно поначалу. Но пасовать, позориться перед другими ребятами и тренером они не могли.

«У Леши к этому спорту дар, особенное, врожденное чутье»

— Тренировки у Леши были каждый день. Как он выдерживал такой режим?

— Привык, — говорит Елена. — Сначала у него были только вечерние тренировки, потом добавились и утренние, на 7:15. Мы перевели детей в другую школу, ближе к бассейну. Утром после прыжков в воду Маша с Лешей бежали на занятия, вечером — снова на прыжки. Дочка тоже делала успехи, она ведь на сегодняшний день уже чемпионка Украины, кандидат в мастера спорта. Но у Леши к этому спорту дар, особенное, врожденное чутье. Некоторые прыжки он даже в зале — на «сухом» трамплине и тросе — не отрабатывает. Ему тренер объяснит, что нужно, Леша кивнет и тут же сделает. У него потрясающая работоспособность.

— Неужели он никогда не ныл утром, мол, ну его, этот спорт, хочу спать?

— Что вы! Наш с мужем единственный способ шантажа Леши, если он что-то делает не так, сказать, что «заберем с прыжков». После этой угрозы сын готов на все. Если мы застревали утром на переезде и было понятно, что опаздываем на занятие, у Леши слезы текли. Он спорт действительно очень любит.

— Четыре года назад Леша вслед за тренером переехал в Киев. Ему было девять, и он внезапно остался без мамы, папы, привычной домашней обстановки. Как осваивался со взрослой жизнью?

— Самостоятельным он стал рано и относится к этому спокойно. Меня он видит часто — я езжу из Николаева в Киев чуть ли не каждую неделю. То по делам, то с детьми повидаться. У нашего папы так часто не получается. А по дому Леша очень скучает. Когда у него есть несколько свободных дней, предлагаю ему съездить в Карпаты или к родственникам на Черниговщину, но сын ни в какую. «Мама, я буду сидеть дома, в Николаеве, и пусть меня никто не трогает», — говорит он.

Но то, что сын переехал в Киев, это просто подарок для его спортивной карьеры. Леша занимается в прекрасно оснащенном спорткомплексе «Лико» на Теремках, там же и живет. Специально для спортсменов рядом выстроена гостиница. Очень удобно, не нужно никуда ездить. Дети там на полном обеспечении Федерации по прыжкам в воду, их кормят, тренируют, возят на сборы, покупают спортивную форму, выдают командировочные за соревнования и призовые. Мы не платим ни за что. Кроме того, Леша с девяти лет получает стипендию — 1100 гривен в месяц.

Кстати, сын признавался, что психологически ему гораздо проще прыгать за границей, когда на трибунах среди зрителей нет никого из родственников и знакомых. А здесь, в Украине, всегда включается мысль: как бы не подвести, не разочаровать. Если он что-то сделал не так, плохо прыгнул, сам говорит тренеру, где ошибся. Паники у него по поводу проигрыша нет. Реагирует спокойно. Кстати, на выигрыш — тоже.

Нет, конечно, эмоции у него есть, просто он их не особо показывает. Некоторые считают, что это звездная болезнь. Но это не так. Она уже давно в прошлом. Выигрывать соревнования сын стал рано, и вдруг после какой-то очередной победы я увидела, что он загордился. Тогда сразу осадила его, мол, не зарывайся. Ты тот же, кем был. И с того времени вопрос звездности у нас не возникал. Сейчас, после чемпионата Европы, едем домой, и я Лешу предупредила: ты будешь пылесосить в одной половине дома, Маша — в другой. Сын такой: «Чего я?» А что, говорю, с твоим новым титулом что-то поменялось?

— А как же побаловать маленького чемпиона после такой громкой победы?

— Дома Леша отрывается, играя в компьютерные игры. С собой на сборы я ему планшет не даю. Отсыпается иногда. И еще я готовлю его любимые роллы. Бывает, встречаю в аэропорту после соревнований, так он прямо в машине начинает уплетать роллы. Еще готовлю ему любимые пельмени, отбивные, шашлычок. Вообще, предполагается, что он, как и любой спортсмен, должен соблюдать диету. Но Леша не особо любит себя сдерживать. Бывает, захожу к нему в гостиницу, а там на столе квас или пепси-кола, сладости. Ну что ты ему скажешь?

После победы на чемпионате Европы Алексей Середа уехал домой на каникулы, а в сентябре с новыми силами приступит к тренировкам.

— Если все будет хорошо, на Олимпиаду поедем уже в следующем году, — говорит Елена. — Леша готов к тому, что это будет очень тяжело, потому что все спортсмены старше и программа у них, соответственно, на порядок сложнее. Вместе с тренером сын будет осваивать два новых, более сложных прыжка. И, конечно, будет «брать» своим коронным приемом — чистотой выполнения и вхождения в воду. Даже если не выиграет, Олимпиада — это колоссальный, ни с чем не сравнимый опыт.

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