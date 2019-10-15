Наталья Бочкарева проигнорировала суд по делу о наркотиках

Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Бочкарева, которую якобы задержали с кокаином в трусах, проигнорировала заседание суда по делу о наркотиках, запланированное на 15 октября. Слушание перенесли на другую дату.

Бывший муж актрисы Николай Борисов считает, что актриса могла не явиться в суд из-за пристального внимания СМИ и плохого самочувствия. Под зданием суда действительно собралось много журналистов. Наталья якобы не хочет публично обсуждать скандал.

«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — эмоционально обратился к журналистам мужчина.

Сама Наталья после длительного молчания опубликовала в Instagram новое фото, на котором выглядит счастливой и здоровой. В подписи под фото она сообщила, что отправилась на гастроли. Ранее сообщалось, что актриса была на подписке о невыезде. А значит, не могла самовольно покидать место жительства. Из-за нарушения режима ей может грозить содержание под стражей.

Ранее друг Бочкаревой, музыкант Андрей Ковалев говорил, что на фоне стресса актриса заболела, у нее парализовало половину лица.

Сама Бочкарева факт задержания с кокаином отрицала. Громкий скандал разбирали и на телевидении. Ведущая Дана Борисова не стала церемониться и назвала Бочкареву наркоманкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter