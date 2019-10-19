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- 06:26 Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»
Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»
Украинская телеведущая и певица, жена российского поп-исполнителя Влада Топалова Регина Тодоренко практически согласилась снова стать ведущей тревел-шоу «Орел и решка». Об этом рассказал в комментарии ТАСС Николай Картозия, генеральный директор телеканала «Пятница», который показывает шоу в России.
«В следующем году вернется Регина Тодоренко. С кем? Попробуйте угадать», — рассказал Картозия, указав на логотип шоу на презентации нового сезона. Таким образом руководители канала держат интригу относительно соведущего Тодоренко.
Кроме того, гендиректор рассказал, что пока что будут выходить выпуски с ведущими Андреем Бедняковым и Анастасией Ивлеевой и «Орел и решка. Россия» с ведущими Марией Миногаровой и Марией Горбань.
Информацию о возвращении Регины подтвердила в комментарии «КП в Украине» и PR-директор телеведущей Катерина Примина.
Напомним, «Орел и решка» — популярное украинское шоу о путешествиях, которое изначально выходило на канале «Интер». Позже выпуски стали показывать на российском телеканале «Пятница».
В каждом эпизоде двое ведущих отправляются в новое место на карте — город, страну или остров. Они кидают монетку, чтобы определить, кто из них проведет выходные как миллионер, а кому придется жить на 100 долларов.
Первыми ведущими «Орел и Решка» были клипмейкер Алан Бадоев и его жена Жанна Бадоева. За 23 сезона пары ведущих много раз менялись. Регина Тодоренко вела программу на протяжении семи сезонов — в паре с Лесей Никитюк, Колей Сергой и Натали Неведровой.
После рождения сына Регина ведет авторское шоу о материнстве «Регина+1». К ней в студию приходят звезды и эксперты, которые дают советы по воспитанию, кормлению и уходу за малышами. За эту программу Тодоренко получила премию «ТЭФИ» в номинации «Лучшая ведущая утренней программы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Регина Тодоренко показала постельные утехи с мужем, российским исполнителем Владом Топаловым. На своей страничке в Instagram она опубликовала интимное видео, показав, чем они занимаются в постели. Любовные утехи молодых родителей постоянно прерываются из-за детского плача.
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