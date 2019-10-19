Задержание «троещинского маньяка»: появилась новая информация о подозреваемом

Происшествия

Мужчину, который подозревается в совершении нескольких преступлений в Киеве, поместили в психиатрическую больницу. Такое решение в пятницу, 18 октября, принял Днепровский райсуд Киева, сообщили в столичной прокуратуре.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине, подозреваемому в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение», — говорится в сообщении.

Доказательства вины задержанного собраны по двум нападениям. Прокуроры продолжают расследование.

Напомним, в Киеве задержали маньяка, который нападал с ножом на мужчин. За последний месяц от действий злоумышленника пострадало несколько жителей столицы. Задержанный оказался местным жителем 1975 года рождения, ранее судимым за два убийства. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей.

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