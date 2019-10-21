"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Шоу-бизнес

Российский актер Федор Добронравов, высказывания которого об одобрении аннексии Крыма Россией стали «первой ласточкой» в деле запрета сериала «Сваты» в Украине, уверен в том, что съемки ситкома будут продолжены в ближайшее время. Об этом изданию Nation News сказал «источник из окружения актера».

«Будущее сериала будет такое же счастливое, как и в течение шести предыдущих сезонов. Так говорит Федор Викторович (Добронравов — примеч. ред.). Он остается в проекте, на носу выпуск его продолжения», — заявил собеседник корреспондента.

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Также источник передал мнение исполнителя главной роли об изменениях в актерском составе сериала.

Как известно, первым забил тревогу актер Николай Добрынин. Он якобы устал от «издевательского сценария» и покинул шоу. Судя по всему, режиссер и продюсеры так и не смогли найти ему достойную замену.

«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно. Название не поменяется. И проект никто не покидал, если вы про Добрынина», — заявил собеседник издания.

Такую же информацию, напомним, высказал и коллега Добрынина, Даниил Белых, который предпочел не комментировать высказывания о якобы «массовом уходе» исполнителей ролей из «Сватов». По его словам, никаких официальных заявлений по поводу прекращения прежнего формата сериала пока не поступало.

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В то же время неоднозначные и обтекаемые высказывания Белых о том, что сериал «Сваты» может название на «Золовка», а также свою концепцию, немало подлили масла в огонь слухов о закрытии сериала.

Напомним, что съемочный процесс седьмого сезона сериала стартовал довольно давно, и половина нового сезона уже благополучно отснята, однако важные эпизоды так и не были завершены из-за нападении России на Украину и аннексии Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отношения актеров сериала «Сваты» были наполнены трагизмом не только на экране, но и в реальной жизни: между некоторыми из них возникали трогательные отношения, но жесткие продюсеры не потерпели «романов» в коллективе.

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