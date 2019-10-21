Бабулька – агонь: пенсионерка взорвала танцпол на концерте Киркорова (видео)

Шоу-бизнес

Фанатка российского певца Филиппа Киркорова, похудевшего на 30 киллограммов, взорвала сеть зажигательными танцами. Пенсионерка посетила шоу артиста в Сыктывкаре (Республика Коми). Бабулька, в платочке, болоньевом пальто и сапогах-дутиках, вышла на сцену к Киркорову и показала зажигательные танцы под его хит «Ибица».

«Самый весёлый концерт в этом туре- полный сюрпризов и неожиданностей. Хотите знать, как это было? а было это так», — написал Киркоров под видео.

Раскованная бабуля ритмично исполняла движения, повторяя за балетом, подпевала и танцевала с Киркоровым, сияя от счастья. Филипп и сам не скрывал удивления. В конце песни он обнял женщину.

Это видео взорвало сеть. В комментариях подписчики Киркорова восхищаются озорной фанаткой и даже предлагают ей сотрудничество.

Ранее Филипп Киркоров стал героем программы «Привет, Андрей». В студию он вынес на руках актрису Барбару Брыльську.

Напомним, в Украине Киркоров входит в список запрещенных российских артистов. Он поддерживал аннексию Крыма и агрессивную политику Кремля в отношении Украины. А также он посещал полуостров, нарушая законы Украины.

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