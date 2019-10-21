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Украина

Экс-главарь "ДНР" обвинил Стрелкова-Гиркина в краже миллионов

11:23 21 октября 2019 195
Бородай
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший так называемый премьер-министр «ДНР» и глава российского Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай публично подтвердил участие России в развязывании войны в Украине. Террорист и один из идеологов «русского мира» заявил в эфире росТВ, что он лично привозил из Москвы российскому наемнику Гиркину, банда которого весной 2014 года первой появилась в Славянске, значительную сумму валюты.

По словам Бородая, 40 тысяч долларов Стрелков-Гиркин должен был вложить в «гражданскую войну» на Донбассе. Но бывший главарь «ДНР» якобы передал деньги в Москву родственникам.

Видео с признаниями Бородая разместил в Twitter блогер с ником Necro Mancer.

«В середине апреля 2014 года я лично привез из Москвы Гиркину в Славянск 40 тыщ баксов на „гражданскую“ войну. Игорек же половину закрысил и передал своей маме обратно в Москву. „Хмурый“ с „Бесом“ подтвердят», — говорит в ролике Бородай.

Напомним, ранее Стрелков-Гиркин признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса. А также подтвердил, что за так называемые «республики» воюют исключительно контрактники.

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