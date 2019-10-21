- 11:50 Масштабный пожар под Одессой: пламя бушует на площади в тысячу квадратных метров
- 11:49 "Браво": Коломойский прокомментировал скандальную песню "Квартала" о пожаре у Гонтаревой
- 11:44 Верните Барбир: сеть негодует из-за ухода самой сексуальной участницы «Танців з зірками»
- 11:38 Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: волонтеры говорят о серьезной опасности
- 11:36 За арестованного Гладковского внесли залог
- 11:23 В Запорожье мать бросилась с ножом на троих своих детей и попыталась покончить с собой
- 11:23 Экс-главарь "ДНР" обвинил Стрелкова-Гиркина в краже миллионов
- 11:20 «Европейская Солидарность» подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса
- 11:17 «Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 11:11 Самый длинный в Украине: в Одессе начались испытания нового трамвая
- 11:08 На Донбассе произошло смертельное ДТП с участием военной техники: первые подробности
- 11:02 Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети
За арестованного Гладковского внесли залог
В понедельник, 21 октября, за арестованного бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог.
Как сообщает «Обозреватель», сумму 10,6 млн. гривен за выход бывшего чиновника из СИЗО внесла семья.
Напомним, 17 октября Гладковского задержали детективы Национального антикоррупционного бюро при попытке выехать из страны.
18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно — ОАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс". Государству был причинен ущерб на сумму 10,62 млн гривен.
19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн гривен. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.