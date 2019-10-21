За арестованного Гладковского внесли залог

Украина

В понедельник, 21 октября, за арестованного бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог.

Как сообщает «Обозреватель», сумму 10,6 млн. гривен за выход бывшего чиновника из СИЗО внесла семья.

Напомним, 17 октября Гладковского задержали детективы Национального антикоррупционного бюро при попытке выехать из страны.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно — ОАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс". Государству был причинен ущерб на сумму 10,62 млн гривен.

19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн гривен. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

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