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Круче Волочковой: «Мисс Украина 2019» восхитила сеть шпагатом (фото, видео)

15:17 21 октября 2019 586
Маргарита Паша
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

«Мисс Украина 2019» Маргарита Паша из Харькова, которая ранее рассказала «ФАКТАМ», как получила корону, восхитила соцсети растяжкой.

«Шпагат круче Волочковой», - пишут российские каналы, публикуя фото Маргариты.

Паша
«Господи, как это возможно? Ты прекрасна», «Очень круто! Молодец! Пусть тебе сопутствует удача», «Удивительная девушка! Надеюсь, моя дочь, которая занимается гимнастикой и посещает модельную школу, будет на вас похожа», «Это не человек», - пишут комментаторы.

Паша

Паша
Ранее Маргарита показала, как занимается йогой, и вызвала такие же эмоции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

Напомним, что 24-летняя Маргарита Паша — мастер спорта по художественной гимнастике.

Также напомним, что недавно красавица попала в языковой скандал.

Как сообщалось ранее, певица Светлана Лобода восхитила поклонников, сев на шпагат.

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