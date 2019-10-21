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Круче Волочковой: «Мисс Украина 2019» восхитила сеть шпагатом (фото, видео)
«Мисс Украина 2019» Маргарита Паша из Харькова, которая ранее рассказала «ФАКТАМ», как получила корону, восхитила соцсети растяжкой.
«Шпагат круче Волочковой», - пишут российские каналы, публикуя фото Маргариты.
«Господи, как это возможно? Ты прекрасна», «Очень круто! Молодец! Пусть тебе сопутствует удача», «Удивительная девушка! Надеюсь, моя дочь, которая занимается гимнастикой и посещает модельную школу, будет на вас похожа», «Это не человек», - пишут комментаторы.
Ранее Маргарита показала, как занимается йогой, и вызвала такие же эмоции.
Напомним, что 24-летняя Маргарита Паша — мастер спорта по художественной гимнастике.
Также напомним, что недавно красавица попала в языковой скандал.
Как сообщалось ранее, певица Светлана Лобода восхитила поклонников, сев на шпагат.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».