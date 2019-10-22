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Здоровье и медицина

У тех, кто превышает дозу жаропонижающего лекарства, страдает печень

11:32 22 октября 2019 125
простуда, жар
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Один из главных симптомов гриппа или ОРВИ — повышенная температура. Особенно высокие цифры показывает градусник при гриппозной инфекции — до 40 и больше градусов (напомним, нынешней зимой Украину будут атаковать новые вирусы гриппа, в том числе «Брисбен» — потомок свиного штамма). Врачи утверждают, что повышение температуры — это защитная реакция организма в ответ на попадание вируса. Но как правильно сбить жар?

Снижать следует температуру, которая превышает 38,5 градуса, особенно если у больного есть тошнота и рвота (тогда следует немедленно обратиться к врачу!) — объясняет заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского института имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. — Также нельзя терпеть повышенную температуру тем, кто страдает тяжелой гипертонической болезнью или склонен к нарушению мозгового кровообращения. Но снижать температуру следует без фанатизма и желательно не до нормальных значений.

Ольга Голубовская советует с осторожностью выбирать и жаропонижающее лекарство. В составе большинства препаратов, особенно комбинированных, с приятным вкусом и запахом лимона или смородины, находится ацетаминофен (парацетамол). Температурящий больной часто превышает суточную дозу, которая составляет четыре грамма (для тех, кто имеет проблемы с печенью или принимает антибиотики, доза должна быть еще меньше). Необдуманное усиленное лечение губительно действует на печень и может из-за сильной интоксикации даже довести до суицида (такие случаи зарегистрированы в некоторых странах, включая США).

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Исследования, проведенные в США, доказали, что даже терапевтическая доза препаратов, содержащих ацетаминофен, нередко вызывает мелкие некрозы в печеночной ткани. А у тех, кто, пытаясь сбить высокую температуру, теряет бдительность и принимает от восьми до 12 граммов парацетамола одномоментно, может развиться острая печеночная недостаточность.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кому нужно обязательно прививаться от гриппа.

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