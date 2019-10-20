Здоровье и медицина

Кому нужно обязательно прививаться от гриппа: украинцам дали четкий ответ

Вакцинация от гриппа необходима всем взрослым и детям, но есть люди из так называемых «групп риска», для которых она особенно актуальна. Об этом «ФАКТАМ» рассказала вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко Напомним, «ФАКТЫ» писали о новых штаммах гриппа в эпидемическом сезоне 2019/2020.

По ее словам, наиболее уязвимы беременные женщины, у них изменяется гормональный фон, а иммунная система работает под напряжением, люди с хроническими патологиями (например, страдающие ожирением, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями сердца и сосудов), а также дети.

«Считаю, что нужно обязательно сделать прививку, если ребенок посещает детский сад, ходит в школу. Пандемический вирус, циркулирующий у нас уже десять лет, наиболее опасен для малышей, которые с ним еще не встречались», — объяснила вирусолог.

По ее словам, другой актуальный в этом эпидемическом сезоне вирус А Н3N2 («Канзас») больше всего угрожает пожилым людям старше 65 лет. У них он чаще всего провоцирует возникновение пневмонии.

И, наконец, показана вакцинация медработникам, имеющим контакт с сотнями инфицированных пациентов.

Другие советы доктора медицинских наук читайте в статье «ФАКТОВ» «Зимой Украину будут атаковать новые вирусы гриппа, в том числе „Брисбен“ — потомок свиного штамма».

Отметим, что в прошлом эпидемическом сезоне от осложнений при гриппе в Украине скончались 64 человека, из них 12 детей.

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