24.73 / 25.00 27.44 / 27.88
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Путина нашли новую причину, чтобы не проводить встречу в "нормандском формате"

15:16 22 октября 2019 542
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

После недавнего заявления Кремля о том, что работа по подготовке саммита в нормандском формате проводится на уровне помощников лидеров ФРГ, Франции, Украины и России, а также министров иностранных дел, у Путина резко поменяли точку зрения по поводу встречи «Нормандской четверки».

Так, российская пресса цитирует пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова, который заявил о невозможности ведения подготовки к саммиту, поскольку «одна из сторон» меняет «запросную позицию».

Он не уточнил, о чем именно идет речь. Однако, из других заявлений представителей страны-агрессора можно сделать вывод, что в Кремле не довольны итогами недавнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом, в частности, заявлял помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Напомним, что резкую реакцию в Кремле вызвало заявление украинской стороны, касающееся выполнения политического блока вопросов Минских соглашений (в том числе и выборов в ОРДЛО), которое возможно, в частности, лишь при роспуске квазигруппировок «Л/ДНР», полном прекращении огня; обеспечении эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выводе с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

Особую истерику вызвало требования роспуска террористических «ЛНР» и «ДНР», хотя в Минских соглашениях эти названия не фигурируют — в документах идет речь об отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Джон и Патч

В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

мост

Опора рухнет: в России рассказали, что убьет Крымский мост

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер