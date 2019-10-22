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У Путина нашли новую причину, чтобы не проводить встречу в "нормандском формате"
После недавнего заявления Кремля о том, что работа по подготовке саммита в нормандском формате проводится на уровне помощников лидеров ФРГ, Франции, Украины и России, а также министров иностранных дел, у Путина резко поменяли точку зрения по поводу встречи «Нормандской четверки».
Так, российская пресса цитирует пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова, который заявил о невозможности ведения подготовки к саммиту, поскольку «одна из сторон» меняет «запросную позицию».
Он не уточнил, о чем именно идет речь. Однако, из других заявлений представителей страны-агрессора можно сделать вывод, что в Кремле не довольны итогами недавнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом, в частности, заявлял помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Напомним, что резкую реакцию в Кремле вызвало заявление украинской стороны, касающееся выполнения политического блока вопросов Минских соглашений (в том числе и выборов в ОРДЛО), которое возможно, в частности, лишь при роспуске квазигруппировок «Л/ДНР», полном прекращении огня; обеспечении эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выводе с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.
Особую истерику вызвало требования роспуска террористических «ЛНР» и «ДНР», хотя в Минских соглашениях эти названия не фигурируют — в документах идет речь об отдельных районах Луганской и Донецкой областей.
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