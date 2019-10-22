- 21:17 В Дрогобыче назвали окончательную причину обрушения дома
- 21:01 Меган Маркл в фиолетовом и Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы: герцогини появились на публике в новых нарядах
- 20:59 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) — 2:2: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео голов
- 20:38 Печерский суд принял неожиданное решение по россиянину, подозреваемому в убийстве Вороненкова
- 20:24 «Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 20:19 Прорыв "ДНР": боевики отменили электрички из Горловки
- 20:14 В Николаеве задержали «разносчика» человеческих черепов (фото и видео)
- 20:10 Жених купил свадебное платье и женился на своей мертвой невесте, умершей от рака груди
- 20:06 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Копенгаген»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 20:02 «Олимпиакос» – «Бавария»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 20:01 Если покрышка прошла 80 тысяч км — это для нее приговор: как выбрать зимнюю резину на авто
- 19:58 Новый арендатор кинотеатра «Киев» сохранит все фестивали, которые в нем проводились, — СМИ
Меган Маркл в фиолетовом и Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы: герцогини появились на публике в новых нарядах (фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в Instagram фото встречи, которая тайно состоялась в Кенсингтонском дворце. Герцог и герцогиня приняли у себя номинантов на премию Radio 1 «Герои-подростки». Кейт, как сообщает Daily Mail, была в стилизованном под моду 1930-х годов платье от L.K.Bennett стоимостью 510 долларов — черно-коричневом, с принтом, напоминающем кораллы.
Между тем Меган Маркл вечером 22 октября сольно прибыла в лондонский Альберт-холл на открытие саммита молодых лидеров со всего мира — One Young World. Это ее первое появление на публике после премьеры документального фильма, в котором они с Гарри дали откровенные интервью, вызвавшие большой резонанс в обществе. Герцог и герцогиня рассказали, в частности, о том, как им сложно вести борьбу с нападающей на них прессой. Источник, близкий к паре, сообщил телеканалу CNN, что Гарри и Меган «в одиночку модернизируют монархию».
Меган надела эффектное длинное ярко-фиолетовое платье с разрезом от Artizia (она уже надевала его во время беременности для визита в Биркенхед в январе этого года, только тогда его скрывало красное пальто) и синие замшевые туфли Manolo Blahnik стоимостью 665 долларов. Герцогиня Сассекская сияла улыбкой и выглядела уверенной в себе.
После этого мероприятия Меган вместе с Гарри собирается взять шестинедельный отпуск и отдохнуть от исполнения королевских обязанностей. На День благодарения они планируют навестить мать Меган Дорию в США.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям крайне обеспокоен и опечален интервью, которые дали его брат Гарри и Меган Маркл.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!