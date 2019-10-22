Стиль жизни

Меган Маркл в фиолетовом и Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы: герцогини появились на публике в новых нарядах (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в Instagram фото встречи, которая тайно состоялась в Кенсингтонском дворце. Герцог и герцогиня приняли у себя номинантов на премию Radio 1 «Герои-подростки». Кейт, как сообщает Daily Mail, была в стилизованном под моду 1930-х годов платье от L.K.Bennett стоимостью 510 долларов — черно-коричневом, с принтом, напоминающем кораллы.

Между тем Меган Маркл вечером 22 октября сольно прибыла в лондонский Альберт-холл на открытие саммита молодых лидеров со всего мира — One Young World. Это ее первое появление на публике после премьеры документального фильма, в котором они с Гарри дали откровенные интервью, вызвавшие большой резонанс в обществе. Герцог и герцогиня рассказали, в частности, о том, как им сложно вести борьбу с нападающей на них прессой. Источник, близкий к паре, сообщил телеканалу CNN, что Гарри и Меган «в одиночку модернизируют монархию».

Меган надела эффектное длинное ярко-фиолетовое платье с разрезом от Artizia (она уже надевала его во время беременности для визита в Биркенхед в январе этого года, только тогда его скрывало красное пальто) и синие замшевые туфли Manolo Blahnik стоимостью 665 долларов. Герцогиня Сассекская сияла улыбкой и выглядела уверенной в себе.

После этого мероприятия Меган вместе с Гарри собирается взять шестинедельный отпуск и отдохнуть от исполнения королевских обязанностей. На День благодарения они планируют навестить мать Меган Дорию в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям крайне обеспокоен и опечален интервью, которые дали его брат Гарри и Меган Маркл.

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