24.86 / 25.15 27.54 / 28.00
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Королева Елизавета удивила платьем, в узоре которого прятались белки и совы (фото)

11:34 24 октября 2019 790
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Королева Елизавета II, которая вот уже много лет является иконой британского стиля, удивила необычным платьем, которое она надела, принимая иностранных послов в Букингемском дворце. 93-летняя монархиня, которая чаще предпочитает яркие монохромные ансамбли, на этот раз выбрала черный наряд с разноцветным принтом. На первый взгляд может показаться, что узор состоит только из розовых и голубых цветов. Однако издание Hello! подметило, что, если приглядеться, можно заметить, что в нем «прячутся» изображения белок и сов. «Королева показала дикую сторону своей натуры», — шутят английские СМИ.

Фото Getty

Между тем ранее СМИ обратили внимание на то, что Ее Величество убрала из гостиной фотографию Меган Маркл и принца Гарри, которая еще не так давно была на переднем плане. На столике остались лишь два снимка — Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также принцев Гарри и Уильяма вдвоем. Еще в июле, во время встречи Елизаветы с Борисом Джонсоном, совместное фото Меган и Гарри частично загораживало снимок Кембриджей.

В июле фото Гарри и Меган еще было

Предполагают, что это признак того, что королева недовольна Меган Маркл — после того, как она отклонила приглашение королевы погостить в Балморале, после выхода в эфир скандального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие», а также после заявлений Сассексов о том, что они «в одиночку модернизируют монархию». Королевские помощники считают это проявлении вопиющего неуважения к королеве. И что Меган и Гарри очень далеко до Елизаветы, которую действительно можно назвать самым главным модернизатором в истории королевской семьи, превратившим средневековый институт монархии в современный. Один из высокопоставленных представителей штата королевы напомнил газете The Sun о телетрансляции коронации Ее Величества, о том, что она открыла Букингемский дворец для публики и о многих других ее революционных шагах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл обвинили Букингемский дворец в «разжигании истерии», направленной против них.

Читайте также: Журнал Tatler поместил Меган Маркл на обложку юбилейного номера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Внук Пугачевой закрутил роман с длинноногой блондинкой: фото красотки

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер