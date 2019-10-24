Королева Елизавета удивила платьем, в узоре которого прятались белки и совы (фото)

Стиль жизни

Королева Елизавета II, которая вот уже много лет является иконой британского стиля, удивила необычным платьем, которое она надела, принимая иностранных послов в Букингемском дворце. 93-летняя монархиня, которая чаще предпочитает яркие монохромные ансамбли, на этот раз выбрала черный наряд с разноцветным принтом. На первый взгляд может показаться, что узор состоит только из розовых и голубых цветов. Однако издание Hello! подметило, что, если приглядеться, можно заметить, что в нем «прячутся» изображения белок и сов. «Королева показала дикую сторону своей натуры», — шутят английские СМИ.

Фото Getty

Между тем ранее СМИ обратили внимание на то, что Ее Величество убрала из гостиной фотографию Меган Маркл и принца Гарри, которая еще не так давно была на переднем плане. На столике остались лишь два снимка — Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также принцев Гарри и Уильяма вдвоем. Еще в июле, во время встречи Елизаветы с Борисом Джонсоном, совместное фото Меган и Гарри частично загораживало снимок Кембриджей.

В июле фото Гарри и Меган еще было

Предполагают, что это признак того, что королева недовольна Меган Маркл — после того, как она отклонила приглашение королевы погостить в Балморале, после выхода в эфир скандального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие», а также после заявлений Сассексов о том, что они «в одиночку модернизируют монархию». Королевские помощники считают это проявлении вопиющего неуважения к королеве. И что Меган и Гарри очень далеко до Елизаветы, которую действительно можно назвать самым главным модернизатором в истории королевской семьи, превратившим средневековый институт монархии в современный. Один из высокопоставленных представителей штата королевы напомнил газете The Sun о телетрансляции коронации Ее Величества, о том, что она открыла Букингемский дворец для публики и о многих других ее революционных шагах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл обвинили Букингемский дворец в «разжигании истерии», направленной против них.

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