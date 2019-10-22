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Принц Уильям крайне обеспокоен и опечален интервью, которые дали его брат Гарри и Меган Маркл (видео)

7:33 22 октября 2019 125
Принц Гарри, принц Уильям и Меган Маркл
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Хотя обычно Букингемский и Кенсингтонский дворцы крайне редко комментируют отношения между членами королевской семьи, после резонансной премьеры документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие» было сделано исключение. Представители принца Уильяма сообщили журналистам BBC, что его Высочество «беспокоится» за брата и невестку и «надеется, что с ними все в порядке». Он также выразил мнение, что шестинедельный отпуск, который Гарри и Меган собираются взять, чтобы посвятить его семейному досугу, пойдет им на пользу, поскольку они сейчас находятся в уязвимом состоянии.

Помощники Уильяма также опровергли слухи о том, что он «в ярости». «Скорее, это глубокая грусть. Все уже будет не так, как прежде, это очевидно», — сообщил источник.

Как писали «ФАКТЫ», принц Гарри в своем интервью подтвердил слухи об отчуждении между ним и старшим братом, заявив, что они «идут разными дорогами» и у них бывают «плохие дни». Гарри и Меган также рассказали о давлении на них со стороны прессы. Принц вспомнил сложные отношения со СМИ его матери, принцессы Дианы. А Меган сказала, что ее британские друзья отговаривали ее выходить замуж за принца, предупреждая, что «таблоиды разрушат ее жизнь».

Сообщалось, что королева и прочие члены семьи крайне обеспокоены направлением, в котором следуют «вносящая раздор» Меган и Гарри, организовавшие беспрецедентную атаку на прессу. Представители семьи, как говорят эксперты, в ужасе от тона и содержания интервью.

Королевский комментатор Фил Дампьер заявил, что удивлен жалобами бывшей американской актрисы и не верит, будто она была настолько наивна, что не знала, на что идет. В конце концов в США тоже есть таблоиды. «Примечательно также, что Гарри признал, что между ним и Уильямом существуют проблемы. Это доказывает, что таблоиды не всегда все выдумывают», — заявил Фил.

Другой комментатор, Пенни Джунор, назвала интервью Сассексов огромной ошибкой. И призвала их изменить свой подход и «прекратить ныть», следуя примеру прочих членов королевской семьи, которые никогда не отвечали на негативные сообщения в прессе. «Считаю, что это достойный способ решать проблемы. А американский способ — настоящая проблема сам по себе», — сказала Пенни. Джунор также говорит, что Гарри поступает, как его мать. Диана также читала все, что про нее писали, и очень расстраивалась. Между тем отец Гарри принц Чарльз поступал совсем по-другому. «Когда я брала у него интервью в 1980-х годах, его брак в то время был под угрозой, он сказал мне, что очень злится, читая газеты, так как они полны вранья. И ему хотелось бы все это опровергнуть. Но он понял, что не в состоянии этого сделать, поэтому предпочел просто не читать их», — рассказала Джунор.

Ошибкой поведение Сассексов назвал и королевский корреспондент Джонни Даймонд, который считает, что Меган и Гарри вносят раскол в королевскую семью, которая всегда старается действовать единым фронтом. А корреспондент Daily Mirror Рассел Майерс уверен, что документальный фильм станет «началом конца» отношений пары с семьей Гарри. И что они выставили своих родных в плохом свете. Комментарий Меган о том, что мало кто интересовался ее душевным состоянием, предполагает, что члены королевской семьи проявили к ней равнодушие.

К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые недавно завершили свою поездку в Пакистан, не стали делать документальный фильм о своем путешествие, выложив в соцсетях короткий видеоролик о нем — с самыми запоминающимися моментами турне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон дала первое интервью телеканалу новостей, а Меган Маркл пожаловалась на тяготы королевской жизни.

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