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Журнал Tatler поместил Меган Маркл на обложку юбилейного номера (фото)
На обложке юбилейного номера знаменитого гламурного британского журнала Tatler, отмечающего свое 310-летие, появится фотография герцогини Сассексой Меган Маркл. Главный редактор издания Ричард Деннен считает это отличным выбором. По его мнению Меган — «это прохладное дыхание Калифорнии», ворвавшееся в «скучные и пыльные коридоры» королевских дворцов. Деннен восхищается изысканным стилем бывшей американской актрисы, ее отвагой и независимостью. Он говорит, что она не боится поступать по-своему. И считает, что она привносит позитивные изменения в королевскую семью. «Как хорошо знает герцогиня Сассекская, у каждого поколения — своя борьба. Но всегда круто быть на правильной стороны истории», — заявил он.
Меган не снималась для журнала специально. На обложку была помещена ее сделанная в 2015 году и слегка отредактированная фотография (в частности, с помощью фотошопа были удалены массивные золотые серьги, присутствующие в оригинале), которая сопровождала одно из ее интервью в Канаде еще до знакомства с принцем Гарри.
Посвященная герцогине в Tatler статья называется: «Проблема Меган. Она покоряет или разделяет?».
Номер Tatler выходит на фоне «военных действий», которые Меган и Гарри объявили британской прессе (подав в суд сразу на три издания) и даже Букингемскому дворцу, обвинив его в разжигании направленной против них истерии. Сассексы дали интервью, вызвавшие в Британии эффект разорвавшейся бомбы и противоречащие традициям королевской семьи. Эксперты полагают, что это было ошибкой со стороны пары.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл в ярко-фиолетовом платье и Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы появились на публике.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».