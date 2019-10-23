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- 09:36 Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Букингемский дворец в «разжигании истерии», направленной против них
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Букингемский дворец в «разжигании истерии», направленной против них
В британской королевской семье нарастает напряженность. Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Букингемский дворец в «разжигании истерии, направленной против них». Представители команды герцога и герцогини Сассекских провели брифинг для американских СМИ и, в частности, заявили телеканалу CNN, что дворцовые инсайдеры и некоторые «друзья» способствуют утечкам информации в прессу, что не способствует улучшению ситуации.
Гарри также вступил в противоречие со своим старшим братом Уильямом, который, после эмоциональных интервью, которые ранее дали Гарри и Меган, заявил через своих помощников журналистам BBC, что беспокоится за брата и невестку и «надеется, что с ними все в порядке», а также выразил мнение, что сейчас они находятся в «хрупком состоянии» — так что планирующийся шестинедельный отпуск пойдет им на пользу.
На это, как сообщило приближенное к Гарри лицо, младший принц заявляет, что вовсе не считает себя «хрупким» — напротив, сейчас он чувствует себя сильным, как никогда.
А реакцию СМИ на свое интервью и слова Уильяма, после которых пресса начала писать о его психологических проблемах, считает «истерической» и «паникующей».
Источник также сообщил репортеру CNN Максу Фостеру, что в дворцовом окружении королевской семьи полно людей, которые боятся и не знают, как применить потенциал и ценности, которые привносят Гарри и Меган, «в одиночку пытающиеся модернизировать монархию».
Ранее дворцовые инсайдеры критиковали Гарри и Меган за то, что они выносят на публику свои проблемы — вместо того, чтобы следовать давнему королевскому правилу не реагировать на негативные сообщения СМИ.
Неизвестно, чего именно Сассексы хотели достичь откровениями с американской прессой, но британские издания сочли, что это лишь ухудшило ситуаций и внесло еще больший раскол в королевскую семью.
В своем интервью, которое было включено в документальный фильм «Гарри и Меган: Африканское путешествие», Гарри подтвердил слухи об отчуждении между ним и Уильямом. Они с Меган также рассказали о давлении на них со стороны прессы. Причем бывшая актриса сказала, что считает британский подход подавлять в себе эмоции неправильным и «разрушительным». Поэтому, мол, они с мужем решили наконец дать им выход.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меган Маркл сольно вышла в свет на открытие саммита, излучая уверенность в себе.
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