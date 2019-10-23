24.71 / 24.98 27.39 / 27.81
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главари "ДНР" признали спирт "стратегически важным продуктом"

10:17 23 октября 2019 110
этиловый спирт
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

«Правительство» так называемой «ДНР» 18 октября приняло постановление «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 260 уголовного кодекса ДНР» (данная статья определяет ответственность за контрабанду).

К стратегически важным товарам и ресурсам в недореспублике отнесены: спирт этиловый и спиртовые настойки, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов, янтарь, уголь, нефть, газ природный, пушнина, лесоматериалы, мясо крупного рогатого скота, домашней птицы, свинина, рыба и т. д.

Читайте также: Прорыв «ДНР»: боевики отменили электрички из Горловки

«Спирт этиловый, однозначно, самый стратегически важный товар2, — едко прокомментировал «документ» блогер, пишущий под ником Necro Mancer.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на судилище в Донецке украинского журналиста и блогера Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

На месте инцидента

В центре Киева прогремел взрыв, погиб ветеран АТО: все подробности, фото и видео происшествия

Кадр с монитора&nbsp;— мальчик и «призрак»

Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер