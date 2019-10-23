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Главари "ДНР" признали спирт "стратегически важным продуктом"
«Правительство» так называемой «ДНР» 18 октября приняло постановление «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 260 уголовного кодекса ДНР» (данная статья определяет ответственность за контрабанду).
К стратегически важным товарам и ресурсам в недореспублике отнесены: спирт этиловый и спиртовые настойки, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов, янтарь, уголь, нефть, газ природный, пушнина, лесоматериалы, мясо крупного рогатого скота, домашней птицы, свинина, рыба
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«Спирт этиловый, однозначно, самый стратегически важный товар2, — едко прокомментировал «документ» блогер, пишущий под ником Necro Mancer.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на судилище в Донецке украинского журналиста и блогера Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
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