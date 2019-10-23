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Украина

Названо имя бойца ВСУ, погибшего во время обстрела на Донбассе

13:55 23 октября 2019 261
Виталий Носкевич
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 22 октября, на Донбассе погиб украинский воин Виталий Носкевич. Ранее сообщалось, что в конце прошлой неделе на Полтавщине простились с погибшей от пули снайпера в районе проведения ООС военнослужащей Ярославой Никоненко. О гибели бойца руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА Оксана Вандич сообщила в Facebook.

Сержанта Виталия Михайловича Носкевича сразила пуля врага. Боец был жителем города Коломыя, служил в 28 бригаде, ему было 35 лет.

Как сообщалось ранее, в зоне Операции объединенных сил 22 октября незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, двое бойцов получили ранения, еще один — травмирован в бою.

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