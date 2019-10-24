Гибель ветерана АТО "Сенсея": появилось новое видео взрыва в центре Киева

Происшествия

В сети появилось новое видео из камер наблюдения в центре Киева, где в результате взрыва на улице Пушкинской погибли два человека, в том числе ветеран АТО Виктор Дегтярев.

Ролик в Facebook опубликовал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. Он также разместил инфографику изъятого из незаконного оборота оружия за 9 месяцев этого года.

«Берегите свои и чужие жизни, сдавайте нелегальное оружие и взрывчатку, не носите, не перевозите и не играйте с ним», — написал представитель полиции.

Напомним, погибший бывший морской пехотинец Дегтярев (позывной «Сенсей») был опытным военным. С начала боевых действий на востоке Украины ушел на войну в качестве майора Национальной гвардии. В составе добровольческого батальона «Донбасс» Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения «Купол».

Под Иловайском Дегтярев получил серьезное ранение руки и стал инвалидом 2-й группы.

У него остались жена и трое детей.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали записи из камер видеонаблюдения в районе бара ProRock, где произошла трагедия.

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