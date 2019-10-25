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Принц Гарри привез Меган Маркл на электрокаре в Виндзорский замок, неожиданно появившись на публике (фото, видео)

12:43 25 октября 2019 253
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В то время, как вся Британия обсуждает эмоциональные интервью герцога и герцогини Сассекских, принц Гарри неожиданно для всех появился на мероприятии, где его не ждали. Он присоединился к своей жене Меган Маркл во время дискуссии о равенстве полов, которая проводилась в рамках саммита молодых лидеров One Young World. Встреча с молодыми людьми из рахных стран мира состоялась в королевском Виндзорском замке. Меган и Гарри живут на замковой территории совсем недалеко — в Фрогмор-коттедже. Как сообщает Daily Mail, Гарри привез супругу на своем электрокаре Audi E-Tron. Герцогиня прибыла в бордовом джемпере и красной кожаной юбке-карандаш от Hugo Boss (днем ранее в такой же вышла в свет королева Испании Летисия).

Похоже, герцог и герцогиня Сассексы не спешат отправляться в заявленный ими шестинедельный отпуск. На будущей неделе Гарри собирается съездить в Лондон и принять участие в мероприятии, посвященном будущим Играм непокоренных.

Ранее Меган, как писали «ФАКТЫ», сольно посетила открытие саммита в лондонском Альберт-холле.

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