Мир

В то время, как вся Британия обсуждает эмоциональные интервью герцога и герцогини Сассекских, принц Гарри неожиданно для всех появился на мероприятии, где его не ждали. Он присоединился к своей жене Меган Маркл во время дискуссии о равенстве полов, которая проводилась в рамках саммита молодых лидеров One Young World. Встреча с молодыми людьми из рахных стран мира состоялась в королевском Виндзорском замке. Меган и Гарри живут на замковой территории совсем недалеко — в Фрогмор-коттедже. Как сообщает Daily Mail, Гарри привез супругу на своем электрокаре Audi E-Tron. Герцогиня прибыла в бордовом джемпере и красной кожаной юбке-карандаш от Hugo Boss (днем ранее в такой же вышла в свет королева Испании Летисия).

Похоже, герцог и герцогиня Сассексы не спешат отправляться в заявленный ими шестинедельный отпуск. На будущей неделе Гарри собирается съездить в Лондон и принять участие в мероприятии, посвященном будущим Играм непокоренных.

Ранее Меган, как писали «ФАКТЫ», сольно посетила открытие саммита в лондонском Альберт-холле.

Читайте также: «А ты спрашивала отца, вcе ли у него в порядке?», — cестра Меган Маркл обрушилась на нее с критикой, обвиняя в лицемерии.

Читайте также: Журнал Tatler поместил Меган Маркл на обложку юбилейного номера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter