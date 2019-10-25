- 13:18 Перестал бояться: Геннадий Москаль рассказал, как победил рак
- 13:02 Братья-близнецы повесились: росСМИ сообщили о жуткой трагедии с украинцами в РФ
- 12:57 Доллар и евро снова дорожают: как снижение учетной ставки отразится на курсе валют
- 12:43 Принц Гарри привез Меган Маркл на электрокаре в Виндзорский замок, неожиданно появившись на публике
- 12:41 Начнут взрываться дома: сокурсник Путина предрек Украине печальную участь после возвращения Донбасса
- 12:25 В ЦИК объяснили, почему выборы на Донбассе сейчас невозможны
- 12:21 Горячая премьера от Насти Каменских: певица выпустила эпатажный клип
- 12:17 Особенности обручальных колец и традиции
- 12:13 Новоиспеченный жених Зинченко угодил в больницу
- 12:03 В Украине начался отопительный сезон: пока холодные батареи в Одессе и Херсоне
- 11:57 Синоптик рассказала, когда в Киеве будет настоящий "минус"
- 11:48 Иди на жизнь: Тина Кароль выпустила новую песню
Принц Гарри привез Меган Маркл на электрокаре в Виндзорский замок, неожиданно появившись на публике (фото, видео)
В то время, как вся Британия обсуждает эмоциональные интервью герцога и герцогини Сассекских, принц Гарри неожиданно для всех появился на мероприятии, где его не ждали. Он присоединился к своей жене Меган Маркл во время дискуссии о равенстве полов, которая проводилась в рамках саммита молодых лидеров One Young World. Встреча с молодыми людьми из рахных стран мира состоялась в королевском Виндзорском замке. Меган и Гарри живут на замковой территории совсем недалеко — в Фрогмор-коттедже. Как сообщает Daily Mail, Гарри привез супругу на своем электрокаре Audi E-Tron. Герцогиня прибыла в бордовом джемпере и красной кожаной юбке-карандаш от Hugo Boss (днем ранее в такой же вышла в свет королева Испании Летисия).
Похоже, герцог и герцогиня Сассексы не спешат отправляться в заявленный ими шестинедельный отпуск. На будущей неделе Гарри собирается съездить в Лондон и принять участие в мероприятии, посвященном будущим Играм непокоренных.
Ранее Меган, как писали «ФАКТЫ», сольно посетила открытие саммита в лондонском Альберт-холле.
Читайте также: «А ты спрашивала отца, вcе ли у него в порядке?», — cестра Меган Маркл обрушилась на нее с критикой, обвиняя в лицемерии.
Читайте также: Журнал Tatler поместил Меган Маркл на обложку юбилейного номера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!