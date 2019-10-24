Здоровье и медицина

Дифтерия в Ужгороде: в университете объявили карантин, а медики заявляют о проблемах с вакциной

После того, как в Ужгороде в больницу попали 12 студентов-иностранцев, инфицированные дифтерией, на медфакультете местного университета объявили карантин.

Студентам, в частности, отменили теоретические занятия, а также практические занятия в медицинских учреждения. Это сделано для того, чтобы предотвратить новые случаи инфицирования. Ведь в больницах находятся люди с ослабленным иммунитетом.

Тем временем в Минздраве сообщали, что диагноз «дифтерия» подтвердился у 23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета. Врачи обследовали 123 человека, у восьмерых был обнаружен дифтерийной палочки без клинических признаков, исследования продолжаются. «Ни один из пациентов не требует введения сыворотки из-за легкого течения болезни», — говорилось в сообщении МОЗ, опубликованном накануне. Также в Минздраве сообщали, что по состоянию на сентябрь 2019 года в Украине насчитывалось 1,79 млн доз вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка), 178 тыс доз АДС (для профилактики дифтерии и столбняка) и 5,4 млн доз АДС-М (для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, которую применяют для взрослых).

Однако вскоре ситуация изменилась — все восемь доз противодифтерийной сыворотки, которая была в наличии в Закарпатской области, были использованы. Об этом «Укринформу» сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия «Областная инфекционная больница» Закарпатского облсовета Михаил Поляк.

«Сыворотка пошла на четырех инфицированных (по две дозы на каждого), поступивших в больницу 23 октября. Хотя утром мы сообщали, что ее использовать не придется, в течение дня ситуация изменилась и стало понятно, что это необходимо сделать», — отметил он.

По словам Михаила Поляка, об этом сообщили в Минздрав, а в Киеве находится и.о. департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, которая будет обсуждать вопросы пополнении запасов противодифтерийной сыворотки в области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первое после десятилетнего заболевание дифтерией в Ужгороде было подтверждено лабораторно 17 октября 2019 года. Студента 5-го курса Ужгородского национального университета, медицинского факультета № 2, на котором учатся иностранцы, обратился к врачам 11 октября

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