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Зеленский не на первом месте: социологи рассказали, кому больше всего доверяют украинцы
Больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%) и ветеранам АТО (67%), президент Украины Владимир Зеленский с 66% занимает третье место.
Как свидетельствую социологические исследования, проведенные группой «Рейтинг», высокий уровень доверия граждан к армии (65%) и церкви (56%).
Далее следуют общественные организации (48% респондентов), городским или сельским головам (47%) и Национальной гвардии (46%). Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14−15%.
Социологические исследования проводились 19−22 октября 2019 года. В опросе принимали участи украинцы от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Бобыренко, предсказавший президентство Зеленского еще в 2015 году, полагает, что за два-три года рейтинг нынешнего президента Украины может снизиться до уровня поддержки пятого главы государства Петра Порошенко. Причиной тому могут стать не оправдавшиеся ожидания его избирателей.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».