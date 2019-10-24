Когда из-за походов султана казна опустела, Роксолана велела открыть в Стамбуле винные лавки

История современности

Ровно 20 лет назад в Рогатине Ивано-Франковской области был открыт памятник украинке, ставшей женой турецкого султана Сулеймана Великолепного

25 октября 1889 г. Было завершено строительство современного символа Парижа — Эйфелевой башни.

26 октября 1999 г. По предложению английского премьер-министра Тони Блэра лорды, заседающие в верхней палате парламента по праву рождения, проголосовали за отмену наследования кресла.

27 октября 1944 г. Родился известный советский актер Николай Караченцов.

28 октября 1944 г. Украина полностью освобождена от фашистских захватчиков.

29 октября 1929 г. Фондовый рынок США пережил «черный вторник», повлекший за собой Великую депрессию.

30 октября 1987 г. Состоялся дебют известной украинской рок-группы «Вопли Видоплясова», солистом которой является Олег Скрипка.



Легендарная Роксолана является одной из самых известных и одновременно загадочных женщин в украинской истории, пройдя путь от пленницы до одной из самых влиятельных правительниц в мире. По наиболее распространенной версии, Роксолана (Александра или Анастасия Лисовская) родилась в 1504 году в Рогатине (сейчас Ивано-Франковская область) в семье православного священника. 24 октября 1999 года там был открыт памятник знаменитой украинке, ставшей женой выдающегося турецкого султана Сулеймана Великолепного.

Памятник Роксолане стал украшением главной площади Рогатина

В 1520 году юная дочь рогатинского священника была похищена татарами и попала на невольничий рынок в Кафе, а затем в Стамбул, где визирь султана приобрел ее для своего господина. Так Настя Лисовская оказалась в гареме. В отличие от других красавиц она была довольно образованной. С самого начала попросила права посещать султанскую библиотеку.

Украинской наложнице удалось стать любимой женщиной султана. Английский историк Лорд Кинросс, автор книги «Расцвет и упадок Османской империи» пишет: «Сулейман подпал под влияние чар славянской фаворитки, ставшей широко известной европейцам как Ла Росса, или Роксолана. Пленница из Галиции получила от турок прозвище Хюррем („смеющаяся“) за свою улыбку и веселый нрав».

В книге Павла Загребельного «Роксолана» сказано, что Хюррем не любила Сулеймана, но, будучи умной, понимала, что без его благосклонности ей просто не выжить. В турецком сериале «Величественный век», ставшем суперпопулярным во многих странах, включая Украину, наоборот, сделан акцент на страстной любви Роксоланы к султану. Как было на самом деле, нам уже не узнать. Но сохранились письма, которые Хюррем и султан писали друг другу, когда он был в военных походах. Она говорила о своей любви и тоске, и султан отвечал ей тем же, называя любимую ярким месяцем, тюльпаном, воплощением своей мечты, госпожой своего сердца.

Хюррем сумела сделать то, чего не удалось до нее ни одной женщине в истории Османской империи, — стать официальной женой султана. Это был беспрецедентный, уникальный случай. Вот как один из очевидцев — британский дипломат — описал свадьбу султана с Роксоланой: «На этой неделе в Стамбуле произошло невиданное доселе событие: султан Сулейман объявил султаншей свою украинскую наложницу Роксолану, ввиду чего в Стамбуле состоялось большое празднество. Нельзя передать словами пышность свадебной церемонии, проходившей во дворце. Было устроено общее шествие. Ночью все улицы были иллюминированы. Повсюду были устроены увеселения, на которых играли музыканты. Дома были разукрашены. Народ пребывал в восторге. На площади Султанахмет была сооружена большая трибуна, перед которой состоялось состязание с участием мусульманских и христианских рыцарей, затем — представление канатоходцев, фокусников, диких зверей, среди которых были и высоченные жирафы». Специально для своей любимой султан ввел новый титул — хасеки. Роксолана стала в государстве вторым лицом после Сулеймана. По европейским меркам — королевой.

Замужество — не единственное новшество, которое ввела Роксолана. До нее по вековой традиции после достижения наследником падишаха совершеннолетия он вместе с матерью уезжал в отдаленную провинцию, где жил и учился до вступления на престол. Но Хюррем не уехала ни с одним из сыновей, только иногда навещала их. Она всегда оставалась рядом с мужем.

Хюррем создала благотворительный фонд и назвала его своим именем. На средства из этого фонда она построила целый район в Стамбуле, состоявший из мечети, медресе (начальной школы), больницы, бесплатной столовой для малоимущих. Несмотря на то что Роксолана вопреки традиции появлялась на людях с открытым лицом, ее уважали и в народе, и дворцовые министры, и иностранные гости.

Хюррем занималась не только вопросами внутренней политики. Сохранилось письмо правителю Речи Посполитой Сигизмунду II Августу, в котором она выражала соболезнования в связи со смертью его отца и поздравляла с вступлением на престол. Письмо было запечатано личной печатью Хюррем султан. Это первый случай в истории Османской империи, когда жена султана вела личную переписку с правителем иностранного государства. Доверие к ней султана было безграничным. Во время длительного отсутствия падишаха в период долгих военных походов Хюррем была глазами и ушами Сулеймана в столице и в подробных письмах докладывала мужу о положении дел в Стамбуле.

Когда султан отправился в Персию, он опустошил казну. Но это не стало проблемой для заменившей его на троне предприимчивой Хюррем. Она приказала обустроить в портовых районах Стамбула винные лавки. Кроме этого, по ее приказу перестроили причалы бухты Золотой Рог таким образом, чтобы туда могли входить не только легкие корабли, но и большегрузные торговые суда. Торговые лавки в городе стали расти не по дням, а по часам, и казна начала наполняться.

Умерла Роксолана, по данным из разных источников, 15 или 18 апреля 1558 года. Сулейман, переживший жену на восемь лет, даже после смерти Роксоланы хранил ей верность.

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