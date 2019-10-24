Здоровье и медицина

При подагре прикладывать тепло к распухшему пальцу ноги нельзя

Человек после вчерашнего банкета проснулся под утро от невыносимой боли в большом пальце ноги. Он опух, покраснел, и даже легкое касание простыни усиливало болевые ощущения.

— Многие люди, у которых впервые возник острый приступ подагры, пытаются снять боль, приложив согревающий компресс, — рассказывает врач-ревматолог высшей категории, заведующий ревматологическим отделением № 1 Александровской клинической больницы г. Киева кандидат медицинских наук Алексей Ивашковский. — Но это лишь усиливает воспаление. Боль можно уменьшить, выпив нестероидный противовоспалительный препарат. А затем обуть просторные башмаки, на размер-два больше, и прийти к врачу.

К сожалению, сегодня люди часто ставят себе диагноз и назначают лечение по Интернету. Причитав, что подагрический артрит лечат препаратами уменьшающими уровень мочевой кислоты, покупают и пьют эти лекарства. Но во время острого приступа подагры они только ухудшат состояние.

— Если пациент обратился впервые, какие исследования назначает врач?

— Специалист уточняет жалобы, историю заболевания, выясняет наследственную предрасположенность. Обязательно обследует пораженные суставы и направляет на анализы. Нужно выяснить уровень мочевой кислоты, определить маркеры воспалительного процесса — С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Проверить, как работают почки, другие органы и системы.

Чтобы снять воспаление, применяем нестероидные противовоспалительные препараты и другие лекарства. Но не менее важно, что человек ест и сколько воды пьет. Нужно отказаться от белковой пищи, богатой пуриновыми нуклеотидами: мяса, особенно свинины, субпродуктов, в частности ливера, и другой еды, резко повышающей уровень мочевой кислоты. Также следует пить больше щелочной минеральной воды.

— Почему осенью многие люди жалуются на боль и припухлость в коленном или голеностопном суставе?

— Часто причина в реактивном артрите, возникающем после перенесенной инфекции — урогенитальной, желудочно-кишечной, верхних дыхательных путей. Если возникли симптомы, не лечитесь самостоятельно: сустав один, а причин его заболевания десятки.

Какие продукты и напитки могут вызвать приступ подагры? Чем опасен подагрический артрит, если затянуть с лечением? Как подтвердить диагноз реактивный артрит? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 28 октября, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ревматолог кандидат медицинских наук Алексей Иванович Ивашковский. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 7 ноября

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», занятия йогой уменьшают боль при артрите (упражнения для коленных и локтевых суставов)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter