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Сустав может болеть и разрушаться из-за давней травмы, о которой человек уже забыл, — врач

7:36 29 августа 2019 185
Дмитрий Яровой
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Порой люди, которые из-за боли в суставах не могут ходить, надеются на чудо. Пробуют на себе всевозможные пластыри, настойки, мази. Тратят деньги на непонятные приборы, которые силой невидимых волн должны помочь суставу стать здоровым. Но ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева Дмитрий Яровой уверен, что только грамотная диагностика и последовательное лечение по принципу движения «от простого к сложному» поможет человеку жить без боли. Какие причины деформирующего артроза? Как восстановить изношенный хрящ? Кому нужна замена разрушенного сустава на эндопротез? Ответы на эти и другие вопросы — в прямой линии «ФАКТОВ».

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«Причиной деформирующего артроза бывают другие заболевания: сахарный диабет, подагра, ревматизм»

*— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! Вас беспокоит Вероника из Белой Церкви Киевской области, 48 лет. У мамы суставы начали болеть ближе к 60 годам, а меня правое колено беспокоит уже пару лет. Диагноз — деформирующий артроз первой-второй степени. Склонность к заболеванию передается по наследству?

Да, причем чаще болеют женщины, что вызвано гормональными особенностями организма. Но к поражению суставов могут приводить и болезни — сахарный диабет, подагра, ревматические недуги, а также давняя травма, о которой человек, возможно, забыл.

Кстати, часто ранний артроз мы видим у профессиональных спортсменов. Один из моих учителей полушутя говорил: зарядка — сила, а спорт — могила. Но в каждой шутке есть доля правды. Спортивная нагрузка перегружает опорно-двигательный аппарат и может произойти разрушение суставов.

*— Это Николай, 52 года. Я плиточник, сейчас работаю в Киеве. Но уже месяц из-за боли не могу становиться на правое колено. Как быть?

— Состояние суставов во многом зависит от условий работы. И ухудшается, если человек использует вибрационные приборы, вынужден поднимать и переносить тяжелые грузы или работать, опираясь на колени. Чтобы лечение было эффективным, нужно поменять или хотя бы смягчить ваш трудовой режим.

— Я не могу бросить работу: нужно кормить семью.

— В первую очередь вам нужно обследоваться, подлечиться. У плиточников часто страдают коленные и голеностопные суставы, случается так называемый препателлярный бурсит — воспаление слизистой сумки, которая находится между кожей и коленной чашечкой. Чтобы работать без боли, нужно использовать ортопедический бандаж: мягкие наколенники со специальными подушками и кольцами. Смягчающие вставки снижают давление на переднюю часть коленного сустава.

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*— Вас беспокоит Галина Андреевна из города Коростеня Житомирской области. Купила американский пластырь, который называется «Летящая походка», чтобы лечить артроз тазобедренного сустава. Как вы считаете, он поможет?

Не знаю, что это за пластырь и, думаю, он не зарегистрирован как лекарственное средство. Своим пациентам я часто повторяю: «Если читаете рекламу, что изобретено чудо-средство, навсегда избавляющее от боли в суставе, не верьте». Артроз — это дегенеративно-дистрофические изменения, а попросту говоря — износ сустава. Ни одно лекарство не вернет изношенный сустав в прежнее состояние, но мы можем затормозить негативный процесс, избавить от боли, улучшить качество жизни.

*— К вам обращается Алена Тихоновна из села Сумской области, 73 года. У меня коксартроз тазобедренных суставов второй и третьей степени. Поскольку было так плохо, что не могла ходить, то лечилась месяц в районной больнице. Но лучше не стало. Что делать?

— Важно не только облегчить боль, но и повлиять на ее причину. Боль возникает из-за разрушенного хряща, вызывающего воспаление окружающих тканей.

— В молодости болела ревматизмом, однако врачи оставили это без внимания.

— Вас должен был осмотреть ревматолог, направить на анализ — ревмопробы. И только после этого можно назначать лечение, облегчающее боль и уменьшающее воспаление. Есть и другие эффективные методы: например, введение в сустав гиалуроновой кислоты, которая будет служить своеобразной смазкой. Эффективны физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура. Хороший эффект мы видим, применяя факторы роста (плазму, обогащенную тромбоцитами). Можно попробовать и резервную методику (если предыдущие оказались неэффективными) — ввести в сустав вытяжку из жировой ткани.

Кому угрожает деформирующий артроз

  • Людям с генетической склонностью.
  • Страдающим сахарным диабетом, подагрой, ревматической патологией.
  • Чаще женщинам.
  • Тем, кто перенес травмы.
  • Работникам определенных профессий: использующим вибрационные механизмы, поднимающим тяжести, работающим с упором на колени.
  • Профессиональным спортсменам.

«Установку эндопротеза реально отложить на несколько лет, если ввести в суставную щель вытяжку из жировой ткани пациента»

*— «ФАКТЫ»? Меня зовут Елена Николаевна. В прошлом месяце мне сделали укол гиалуроновой кислоты в колено, где беспокоила точечная боль. Семь лет назад эта процедура мне помогла, а сейчас улучшения нет. Что делать?

Если спустя месяц вы испытываете боль, возможно, доза была недостаточной.

Гиалуроновую кислоту еще называют жидким протезом. В зависимости от консистенции — более вязкой или жидкой, это средство работает как смазка либо как питательная среда для хряща.

Советую вам сделать МРТ колена. Возможно, было незаметное для вас повреждение мениска, в таком случае гиалуроновая кислота неэффективна. Если исследование подтвердит, что в хряще есть лишь дегенеративные изменения, врач скорректирует лечение. Можно применить физиотерапию, например, ударно-волновой метод или лазеромагнит. Хорошо действуют факторы роста, введенные в сустав. Их изготавливают из венозной крови пациента, выделив плазму, обогащенную тромбоцитами.

— Я прочитала в анонсе о вытяжке из жировой ткани. Она мне поможет?

— В лечении артроза важно двигаться от простого к сложному. Мы используем эту процедуру как резервную, когда исчерпали все другие лечебные методы и встал вопрос о замене сустава эндопротезом.

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*— Звонит Виктор, 80 лет. У меня деформирующий артроз третьей степени. Заинтересовала процедура введения вытяжки из жировой ткани в сустав. Как она происходит?

Сначала нужно определиться, подходит ли этот метод вам: осмотреть вас, увидеть рентгеновские снимки. Если в суставе есть угловая деформация, когда артроз поразил только внутреннюю часть, то эффект будет временный и минимальный. Также нельзя вводить вытяжку из жировой ткани (она не приживется) в сустав, где полностью отсутствует суставная щель и, попросту говоря, кость трется о кость.

Если мы определяем, что эта манипуляция подходит пациенту, то в назначенный день он приезжает к нам (обязательно натощак, чтобы пройти обследования). Процедуру проводим под местной анестезией или наркозом: берем подкожный жир из передней брюшной стенки, пропускаем жировую ткань через специальную систему, чтобы убрать лишние примеси — кровь, слизь и другие, а также сделать жировую ткань однородной. Полученный фильтрат, богатый клетками-предшественниками, которые затем будут превращаться в клетки хрящевой ткани, вводим в сустав. В тот же день пациент на своих ногах может уйти домой. При желании обратитесь к нам. Мой телефон — (097) 916−91−66.

*— Людмила Васильевна из Винницы, 69 лет. С каждым годом колени болят все сильнее, хотя я почти постоянно пью хондропротекторы, которые восстанавливают хрящ. Может, есть какие-то новые препараты?

Я никогда не назначаю своим пациентам хондропротекторы, ведь их эффективность не доказана. К сожалению, сейчас наблюдается настоящий бум этих препаратов. Однако человек если и чувствует облегчение, то за счет эффекта плацебо. Также играет роль то, что хондропротекторы обычно принимают несколько месяцев. А дегенеративное заболевание имеет периоды обострения и ремиссии, и если прием препарата совпал с улучшением состояния, то человек считает, что это благодаря лекарству.

— Но врач объяснил, что хондропротекторы предотвращают разрушение хряща и даже восстанавливают его.

— Хрящевая ткань вообще не имеет собственных сосудов. Чтобы получать питательные вещества и выводить продукты обмена, она, как губка, впитывает в себя жидкость со стороны сустава и тут же выделяет продукты обмена веществ. Для состояния хрящевой ткани важно качество суставной жидкости. А лучшее решение для поддержания хряща — инъекции в сустав факторов роста, гиалуроновой кислоты, вытяжки из жировой ткани.

*— Могу я поговорить с доктором? Светлана Николаевна из Киева. У мужа (ему 65 лет) коксартроз: на левой ноге — первой-второй степени, на правой — третьей-четвертой. Ему можно ввести в суставы жировую ткань?

— На левой ноге, если сустав беспокоит, можно попробовать. А по поводу правой нужно сначала выяснить объем движения в суставе, его состояние, сделав рентген. При четвертой степени артроза часто не удается под контролем рентгена или УЗИ даже попасть в сустав, ведь полностью разрушена суставная щель. Поскольку нет полости сустава, то некуда ввести вытяжку из жировой ткани.

Как лечить больные суставы

  • Препараты — обезболивающие, противовоспалительные, улучшающие микроциркуляцию крови, обменные процессы.
  • Введение факторов роста, гиалуроновой кислоты, вытяжки из жировой ткани в сустав.
  • Физиотерапия.
  • Лечебная физкультура.
  • Массаж.
  • Замена сустава эндопротезом.

«Иногда боль в бедре или колене возникает, если есть проблемы с позвоночником»

*— Прямая линия? Вас беспокоит Михайлина из Львовской области. У меня деформирующий коксартроз третьей-четвертой степени слева. Практически не могу ходить. Врач разводит руками: нужно заменять изношенный сустав протезом. Но я боюсь, что боль останется…

— Некоторые пациенты после операции жалуются, что состояние не улучшилось. Возможно, боль была вызвана не проблемой с тазобедренным суставом, а изменениями в поясничном отделе позвоночника. Да, рентген показывает коксартроз. Но важно детально выяснить истинную причину болевого синдрома.

— Если причина боли в суставе, то операция по его замене — единственный выход?

— Если боль появилась относительно недавно и сустав подвижен, нет выраженной деформации, то с операцией можно повременить. Поддерживающее лечение позволит выиграть время, ведь пока нет эндопротезов, которые служили бы вечно. Также можно провести корригирующую остеотомию: выровнять оси деформированного сустава во время открытой операции. Просевшую часть сустава поднимаем, а пустоту заполняем синтетической или взятой у пациента в другом месте костью. И только после того, как все возможности исчерпаны, можно планировать эндопротезирование.

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*— Вас беспокоит Марина из Светловодска. Врач сказал маме, что коленный сустав нужно менять. А я прочитала, что сейчас можно выполнить замену лишь поврежденной части. Как это?

Часто при артрозе коленный сустав изнашивается только с одной стороны, а другая остается здоровой — так называемый медиальный артроз. Поменяв лишь изношенную часть (мыщелок), мы выравниваем сустав, и он может служить еще долго.

Плюсы для пациента очевидны: минимизируется болевой синдром, ускоряется реабилитация, уменьшается вероятность инфекционных осложнений. А если в будущем возникнет необходимость повторной операции, то сустав легче заменить на тотальный.

*— Ольга из Киева. Отец собирается на плановую операцию по замене коленного сустава. Как скоро он сможет вернуться к привычной жизни?

— Это зависит от стабильности импланта, качества костной ткани, фиксации эндопротеза. В первое время после эндопротезирования мы ограничиваем нагрузку: пациент передвигается с дополнительной точкой опоры — ходунками, костылем, палкой. Спустя месяц-два делаем контрольный снимок, оцениваем сращивание протеза с костью, проверяем, нет ли осложнений — и если все в порядке, разрешаем более активную разработку конечности.

Что полезно для суставов

  • Носить индивидуальные стельки.
  • Высокие каблуки — лишь для праздничных выходов.
  • Сбросить лишний вес.
  • Плавать.
  • Посещать баню или сауну.
  • Есть больше молочных продуктов, богатых кальцием.
  • Чаще употреблять жирную рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский ортопед Тамара Полищук рассказала, как уберечь детей от сколиоза и плоскостопия.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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