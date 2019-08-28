Прямая линия

Сустав может болеть и разрушаться из-за давней травмы, о которой человек уже забыл, — врач

Порой люди, которые из-за боли в суставах не могут ходить, надеются на чудо. Пробуют на себе всевозможные пластыри, настойки, мази. Тратят деньги на непонятные приборы, которые силой невидимых волн должны помочь суставу стать здоровым. Но ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева Дмитрий Яровой уверен, что только грамотная диагностика и последовательное лечение по принципу движения «от простого к сложному» поможет человеку жить без боли. Какие причины деформирующего артроза? Как восстановить изношенный хрящ? Кому нужна замена разрушенного сустава на эндопротез? Ответы на эти и другие вопросы — в прямой линии «ФАКТОВ». Читайте также: Какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению, — рассказывает ортопед-травматолог



«Причиной деформирующего артроза бывают другие заболевания: сахарный диабет, подагра, ревматизм»

*— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! Вас беспокоит Вероника из Белой Церкви Киевской области, 48 лет. У мамы суставы начали болеть ближе к 60 годам, а меня правое колено беспокоит уже пару лет. Диагноз — деформирующий артроз первой-второй степени. Склонность к заболеванию передается по наследству?

— Да, причем чаще болеют женщины, что вызвано гормональными особенностями организма. Но к поражению суставов могут приводить и болезни — сахарный диабет, подагра, ревматические недуги, а также давняя травма, о которой человек, возможно, забыл.

Кстати, часто ранний артроз мы видим у профессиональных спортсменов. Один из моих учителей полушутя говорил: зарядка — сила, а спорт — могила. Но в каждой шутке есть доля правды. Спортивная нагрузка перегружает опорно-двигательный аппарат и может произойти разрушение суставов.

*— Это Николай, 52 года. Я плиточник, сейчас работаю в Киеве. Но уже месяц из-за боли не могу становиться на правое колено. Как быть?

— Состояние суставов во многом зависит от условий работы. И ухудшается, если человек использует вибрационные приборы, вынужден поднимать и переносить тяжелые грузы или работать, опираясь на колени. Чтобы лечение было эффективным, нужно поменять или хотя бы смягчить ваш трудовой режим.

— Я не могу бросить работу: нужно кормить семью.

— В первую очередь вам нужно обследоваться, подлечиться. У плиточников часто страдают коленные и голеностопные суставы, случается так называемый препателлярный бурсит — воспаление слизистой сумки, которая находится между кожей и коленной чашечкой. Чтобы работать без боли, нужно использовать ортопедический бандаж: мягкие наколенники со специальными подушками и кольцами. Смягчающие вставки снижают давление на переднюю часть коленного сустава.

*— Вас беспокоит Галина Андреевна из города Коростеня Житомирской области. Купила американский пластырь, который называется «Летящая походка», чтобы лечить артроз тазобедренного сустава. Как вы считаете, он поможет?

— Не знаю, что это за пластырь и, думаю, он не зарегистрирован как лекарственное средство. Своим пациентам я часто повторяю: «Если читаете рекламу, что изобретено чудо-средство, навсегда избавляющее от боли в суставе, не верьте». Артроз — это дегенеративно-дистрофические изменения, а попросту говоря — износ сустава. Ни одно лекарство не вернет изношенный сустав в прежнее состояние, но мы можем затормозить негативный процесс, избавить от боли, улучшить качество жизни.

*— К вам обращается Алена Тихоновна из села Сумской области, 73 года. У меня коксартроз тазобедренных суставов второй и третьей степени. Поскольку было так плохо, что не могла ходить, то лечилась месяц в районной больнице. Но лучше не стало. Что делать?

— Важно не только облегчить боль, но и повлиять на ее причину. Боль возникает из-за разрушенного хряща, вызывающего воспаление окружающих тканей.

— В молодости болела ревматизмом, однако врачи оставили это без внимания.

— Вас должен был осмотреть ревматолог, направить на анализ — ревмопробы. И только после этого можно назначать лечение, облегчающее боль и уменьшающее воспаление. Есть и другие эффективные методы: например, введение в сустав гиалуроновой кислоты, которая будет служить своеобразной смазкой. Эффективны физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура. Хороший эффект мы видим, применяя факторы роста (плазму, обогащенную тромбоцитами). Можно попробовать и резервную методику (если предыдущие оказались неэффективными) — ввести в сустав вытяжку из жировой ткани.

Кому угрожает деформирующий артроз Людям с генетической склонностью.

Страдающим сахарным диабетом, подагрой, ревматической патологией.

Чаще женщинам.

Тем, кто перенес травмы.

Работникам определенных профессий: использующим вибрационные механизмы, поднимающим тяжести, работающим с упором на колени.

Профессиональным спортсменам.

«Установку эндопротеза реально отложить на несколько лет, если ввести в суставную щель вытяжку из жировой ткани пациента»

*— «ФАКТЫ»? Меня зовут Елена Николаевна. В прошлом месяце мне сделали укол гиалуроновой кислоты в колено, где беспокоила точечная боль. Семь лет назад эта процедура мне помогла, а сейчас улучшения нет. Что делать?

— Если спустя месяц вы испытываете боль, возможно, доза была недостаточной.

Гиалуроновую кислоту еще называют жидким протезом. В зависимости от консистенции — более вязкой или жидкой, это средство работает как смазка либо как питательная среда для хряща.

Советую вам сделать МРТ колена. Возможно, было незаметное для вас повреждение мениска, в таком случае гиалуроновая кислота неэффективна. Если исследование подтвердит, что в хряще есть лишь дегенеративные изменения, врач скорректирует лечение. Можно применить физиотерапию, например, ударно-волновой метод или лазеромагнит. Хорошо действуют факторы роста, введенные в сустав. Их изготавливают из венозной крови пациента, выделив плазму, обогащенную тромбоцитами.

— Я прочитала в анонсе о вытяжке из жировой ткани. Она мне поможет?

— В лечении артроза важно двигаться от простого к сложному. Мы используем эту процедуру как резервную, когда исчерпали все другие лечебные методы и встал вопрос о замене сустава эндопротезом.

*— Звонит Виктор, 80 лет. У меня деформирующий артроз третьей степени. Заинтересовала процедура введения вытяжки из жировой ткани в сустав. Как она происходит?

— Сначала нужно определиться, подходит ли этот метод вам: осмотреть вас, увидеть рентгеновские снимки. Если в суставе есть угловая деформация, когда артроз поразил только внутреннюю часть, то эффект будет временный и минимальный. Также нельзя вводить вытяжку из жировой ткани (она не приживется) в сустав, где полностью отсутствует суставная щель и, попросту говоря, кость трется о кость.

Если мы определяем, что эта манипуляция подходит пациенту, то в назначенный день он приезжает к нам (обязательно натощак, чтобы пройти обследования). Процедуру проводим под местной анестезией или наркозом: берем подкожный жир из передней брюшной стенки, пропускаем жировую ткань через специальную систему, чтобы убрать лишние примеси — кровь, слизь и другие, а также сделать жировую ткань однородной. Полученный фильтрат, богатый клетками-предшественниками, которые затем будут превращаться в клетки хрящевой ткани, вводим в сустав. В тот же день пациент на своих ногах может уйти домой. При желании обратитесь к нам. Мой телефон — (097) 916−91−66.

*— Людмила Васильевна из Винницы, 69 лет. С каждым годом колени болят все сильнее, хотя я почти постоянно пью хондропротекторы, которые восстанавливают хрящ. Может, есть какие-то новые препараты?

— Я никогда не назначаю своим пациентам хондропротекторы, ведь их эффективность не доказана. К сожалению, сейчас наблюдается настоящий бум этих препаратов. Однако человек если и чувствует облегчение, то за счет эффекта плацебо. Также играет роль то, что хондропротекторы обычно принимают несколько месяцев. А дегенеративное заболевание имеет периоды обострения и ремиссии, и если прием препарата совпал с улучшением состояния, то человек считает, что это благодаря лекарству.

— Но врач объяснил, что хондропротекторы предотвращают разрушение хряща и даже восстанавливают его.

— Хрящевая ткань вообще не имеет собственных сосудов. Чтобы получать питательные вещества и выводить продукты обмена, она, как губка, впитывает в себя жидкость со стороны сустава и тут же выделяет продукты обмена веществ. Для состояния хрящевой ткани важно качество суставной жидкости. А лучшее решение для поддержания хряща — инъекции в сустав факторов роста, гиалуроновой кислоты, вытяжки из жировой ткани.

*— Могу я поговорить с доктором? Светлана Николаевна из Киева. У мужа (ему 65 лет) коксартроз: на левой ноге — первой-второй степени, на правой — третьей-четвертой. Ему можно ввести в суставы жировую ткань?

— На левой ноге, если сустав беспокоит, можно попробовать. А по поводу правой нужно сначала выяснить объем движения в суставе, его состояние, сделав рентген. При четвертой степени артроза часто не удается под контролем рентгена или УЗИ даже попасть в сустав, ведь полностью разрушена суставная щель. Поскольку нет полости сустава, то некуда ввести вытяжку из жировой ткани.

Как лечить больные суставы Препараты — обезболивающие, противовоспалительные, улучшающие микроциркуляцию крови, обменные процессы.

Введение факторов роста, гиалуроновой кислоты, вытяжки из жировой ткани в сустав.

Физиотерапия.

Лечебная физкультура.

Массаж.

Замена сустава эндопротезом.

«Иногда боль в бедре или колене возникает, если есть проблемы с позвоночником»

*— Прямая линия? Вас беспокоит Михайлина из Львовской области. У меня деформирующий коксартроз третьей-четвертой степени слева. Практически не могу ходить. Врач разводит руками: нужно заменять изношенный сустав протезом. Но я боюсь, что боль останется…

— Некоторые пациенты после операции жалуются, что состояние не улучшилось. Возможно, боль была вызвана не проблемой с тазобедренным суставом, а изменениями в поясничном отделе позвоночника. Да, рентген показывает коксартроз. Но важно детально выяснить истинную причину болевого синдрома.

— Если причина боли в суставе, то операция по его замене — единственный выход?

— Если боль появилась относительно недавно и сустав подвижен, нет выраженной деформации, то с операцией можно повременить. Поддерживающее лечение позволит выиграть время, ведь пока нет эндопротезов, которые служили бы вечно. Также можно провести корригирующую остеотомию: выровнять оси деформированного сустава во время открытой операции. Просевшую часть сустава поднимаем, а пустоту заполняем синтетической или взятой у пациента в другом месте костью. И только после того, как все возможности исчерпаны, можно планировать эндопротезирование.

*— Вас беспокоит Марина из Светловодска. Врач сказал маме, что коленный сустав нужно менять. А я прочитала, что сейчас можно выполнить замену лишь поврежденной части. Как это?

— Часто при артрозе коленный сустав изнашивается только с одной стороны, а другая остается здоровой — так называемый медиальный артроз. Поменяв лишь изношенную часть (мыщелок), мы выравниваем сустав, и он может служить еще долго.

Плюсы для пациента очевидны: минимизируется болевой синдром, ускоряется реабилитация, уменьшается вероятность инфекционных осложнений. А если в будущем возникнет необходимость повторной операции, то сустав легче заменить на тотальный.

*— Ольга из Киева. Отец собирается на плановую операцию по замене коленного сустава. Как скоро он сможет вернуться к привычной жизни?

— Это зависит от стабильности импланта, качества костной ткани, фиксации эндопротеза. В первое время после эндопротезирования мы ограничиваем нагрузку: пациент передвигается с дополнительной точкой опоры — ходунками, костылем, палкой. Спустя месяц-два делаем контрольный снимок, оцениваем сращивание протеза с костью, проверяем, нет ли осложнений — и если все в порядке, разрешаем более активную разработку конечности.

Что полезно для суставов Носить индивидуальные стельки.

Высокие каблуки — лишь для праздничных выходов.

Сбросить лишний вес.

Плавать.

Посещать баню или сауну.

Есть больше молочных продуктов, богатых кальцием.

Чаще употреблять жирную рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский ортопед Тамара Полищук рассказала, как уберечь детей от сколиоза и плоскостопия.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter