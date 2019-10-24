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28 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ревматолог Алексей Ивашковский
— Многие люди, у которых впервые возник острый приступ подагры, пытаются снять боль, приложив согревающий компресс, — рассказывает врач-ревматолог высшей категории, заведующий ревматологическим отделением № 1 Александровской клинической больницы г. Киева кандидат медицинских наук Алексей Ивашковский. — Но это лишь усиливает воспаление. Боль можно уменьшить, выпив нестероидный противовоспалительный препарат. А затем обуть просторные башмаки, на размер-два больше, и прийти к врачу.
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— Если пациент обратился впервые, какие исследования назначает врач?
— Специалист уточняет жалобы, историю заболевания, выясняет наследственную предрасположенность. Обязательно обследует пораженные суставы и направляет на анализы. Нужно выяснить уровень мочевой кислоты, определить маркеры воспалительного процесса — С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Проверить, как работают почки, другие органы и системы.
Чтобы снять воспаление, применяем нестероидные противовоспалительные препараты и другие лекарства. Но не менее важно, что человек ест и сколько воды пьет. Нужно отказаться от белковой пищи, богатой пуриновыми нуклеотидами: мяса, особенно свинины, субпродуктов, в частности ливера, и другой еды, резко повышающей уровень мочевой кислоты. Также следует пить больше щелочной минеральной воды.
Какие продукты и напитки могут вызвать приступ подагры? Чем опасен подагрический артрит, если затянуть с лечением? Как подтвердить диагноз реактивный артрит?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 28 октября, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ревматолог кандидат медицинских наук Алексей Иванович Ивашковский.
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