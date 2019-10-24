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Украина

Арахамия проверился на полиграфе: «Я устал»

18:15 24 октября 2019 271
Давид Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прошел тест на полиграфе. Ранее на приборе проверили еще нескольких «слуг народа». Об этом сообщает корреспондент УНН.

Проверка длилась менее часа и проходила на улице Грушевского, в здании возле гостиницы «Киев».

«Я устал, честно, какая-то напряженная обстановка», — прокомментировал Арахамия прохождение теста.

Полиграфолог Виталий Опанасенко заявил, что Давид Арахамия при прохождении теста на детекторе лжи выглядел более «безучастно», чем нардеп Александр Дубинский днем ранее.

Проверка на полиграфе связана с тем, что офис Президента выдвинул подозрение 11 членам фракции в связи с обвинениями в получении по 30 тысяч долларов за голосование против одного из антикоррупционных законопроектов на заседании комитета Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что распиаренную акцию по выявлению коррупционеров из президентской фракции с помощью детектора лжи едко высмеивают в сети.

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