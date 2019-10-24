Арахамия проверился на полиграфе: «Я устал»

Украина

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прошел тест на полиграфе. Ранее на приборе проверили еще нескольких «слуг народа». Об этом сообщает корреспондент УНН.

Проверка длилась менее часа и проходила на улице Грушевского, в здании возле гостиницы «Киев».

«Я устал, честно, какая-то напряженная обстановка», — прокомментировал Арахамия прохождение теста.

Полиграфолог Виталий Опанасенко заявил, что Давид Арахамия при прохождении теста на детекторе лжи выглядел более «безучастно», чем нардеп Александр Дубинский днем ранее.

Проверка на полиграфе связана с тем, что офис Президента выдвинул подозрение 11 членам фракции в связи с обвинениями в получении по 30 тысяч долларов за голосование против одного из антикоррупционных законопроектов на заседании комитета Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что распиаренную акцию по выявлению коррупционеров из президентской фракции с помощью детектора лжи едко высмеивают в сети.

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