I'll be back: Гвоздик впервые прокомментировал поражение от Бетербиева (фото)

Спорт

Украинский боксер Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение), отправленный в нокаут в чемпионском бою за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе против россиянина Артура Бетербиева, впервые прокомментировал первое в профессиональной карьере поражение.

«К сожалению, не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее, чем были!» — обратился боксер к своим болельщикам на странице в Instagram.

Примечательно, что свой пост Александр сопроводил фотографией с изображением героя Арнольда Шварценеггера из культового фильма «Терминатор» с подписью «I’ll be back» (с англ. «Я вернусь». — Авт.).

Отметим, что непобедимый россиянин не хочет реванша с Гвоздиком. «Мне не интересен реванш, для меня это выполненное задание. Я мог некоторые моменты лучше сделать, но получилось, как получилось. Это пройденный этап. Следующее у меня — обязательная защита. Хотел бы бой с Сергеем Ковалевым, у нас с ним есть история», — поделился своими планами Бетербиев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик заработал рекордный в карьере гонорар за бой с Бетербиевым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter