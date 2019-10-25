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Шоу-бизнес

Как мама: дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в блестящем купальнике

0:10 26 октября 2019 80
Соня Киперман
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая недавно впервые показала своего возлюбленного, порадовала поклонников пляжным фото.

дочь Брежневой

«Я скучаю за летом», — подписала она фото, на котором позирует в крошечном блестящем бикини.

«Моя любовь», — написала ей в комментариях звездная мать.

Сама Соня, как видим, только вылезла из воды, у нее мокрые волосы и капли на коже.

«Такая женщина красивая», «Вау-вау, красотка», «Прекрасная», «Грудь-огонь», «Очень, очень крутая фотка», «Красивая и стройная — как мама», — пишут комментаторы.

соня киперман

Напомним, ранее 68-летняя Тамара Галушка, мать певицы Веры Брежневой, поразила сеть стройной фигурой в купальнике.

Кстати, сама Брежнева не отстает — недавно она снялась голой в рекламе.

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