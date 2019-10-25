Шоу-бизнес

Как мама: дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в блестящем купальнике

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая недавно впервые показала своего возлюбленного, порадовала поклонников пляжным фото.

«Я скучаю за летом», — подписала она фото, на котором позирует в крошечном блестящем бикини.

«Моя любовь», — написала ей в комментариях звездная мать.

Сама Соня, как видим, только вылезла из воды, у нее мокрые волосы и капли на коже.

«Такая женщина красивая», «Вау-вау, красотка», «Прекрасная», «Грудь-огонь», «Очень, очень крутая фотка», «Красивая и стройная — как мама», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее 68-летняя Тамара Галушка, мать певицы Веры Брежневой, поразила сеть стройной фигурой в купальнике.

Кстати, сама Брежнева не отстает — недавно она снялась голой в рекламе.

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