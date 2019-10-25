В ЦИК объяснили, почему выборы на Донбассе сейчас невозможны

Украина

Недавно возглавивший Центральную избирательную комиссию Олег Диденко, работавший и в предыдущем составе ЦИК до ее досрочного роспуска, заявил, что на данный момент выборы на временно оккупированных территориях Донбасса не возможны.

Так, комментируя в интервью «Фокусу» включение в «формулу Штайнмайера» выборов в ОРДЛО, он заявил: «Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам».

Также, по его словам, необходимо урегулировать вопрос выборов на временно неподконтрольных территориях на законодательном уровне: «У нас действует закон о правовом режиме, в котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это — компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно».

Олег Диденко хоть и теоретически не исключает одновременное проведение местных выборов и выборов в ОРДЛО при выполнении всех требований по безопасности, но практически не видит, как это может произойти. «Надо понимать, о каких сроках мы говорим. Будет ли завершена реформа административно-территориального устройства? Каким образом будет проходить процесс деоккупации территорий? Все это зависит от скорости прохождения законопроектов, от внесения изменений в Конституцию. Если реформу не проведут, местные выборы состоятся в октябре следующего года», — добавил глава Центризбиркома.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар предупредил, что подготовка к проведению выборов на Донбассе — это длительный процесс, который может растянуться на десятки лет.

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