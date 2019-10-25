Украина

К миру не приведет: Кучма резко высказался о «формуле Штайнмайера»

Так называемая формула Штайнмайера не является формулой мира. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма после мероприятия в Черниговском национальном технологическом университете, сообщает Укринформ.

«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся … Это вообще „сдать нас с потрохами“, так сказать», — отметил политик.

Кучма подчеркнул, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления контроля украинской границы — это полный абсурд. Он считает, что при нынешних условиях наблюдатели и журналисты не поедут контролировать избирательный процесс.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия повлияет на боевиков.

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