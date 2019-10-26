В страшном ДТП на Волыни погибла женщина: опубликованы фото аварии

Происшествия

В субботу, 26 октября, на автодороге между селами Копылье и Градье в Волынской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Opel Astra. В результате аварии погибла женщина. Два дня назад в Бахмуте в результате ДТП погибла 17-летняя девушка.



Как сообщили в областном главке полиции, сообщение об аварии поступило в 15 часов.



Полицейские предварительно установили, что водителями обеих машин были жители Луцкого района. В результате ДТП погибла 47-летняя пассажирка Opel Astra, водитель легковушки и еще одна пассажирка получили телесные повреждения.

Напомним, в субботу, 26 октября, в Киеве в ДТП тяжелые травмы получила пожилая женщина. А днем ранее в ДТП попал автомобиль патрульной полиции Toyota Prius. В результате пострадала девушка-полицейский.

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