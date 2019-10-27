Украина

Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах

Доброволец Денис Янтар, который спорил с президентом Зеленским в Золотом на Луганщине в субботу 26 октября, в период предвыборной кампании агитировал за лидера «95 Квартала» и даже писал аналитические прогнозы о том, как распределятся голоса избирателей за того или иного кандидата.

Янтар, глава партии «Национальный корпус» в Николаеве. Он всячески намекал, что действующий тогда пятый президент Порошенко достоин только «уголовного срока». Кроме того, Янтар давал расклад должностей в будущей команде Зеленского. И его не смущало, что за комиком стоит олигарх Коломойский.

Вот выдержки из его «аналитики».

«Но теперь нужно понять, что Зеленский/Коломойский должен отдать за этот результат, т.к. без орг. сетки Тимошенко ему голоса нормально не защитить».

«Должность премьер-министра Украины это пост номер 2 в стране и тут у Зеленского/Коломойского дилемма: ведь нужно еще фракцию в парламент провести, а назначив Тимошенко авторитет подорвется серьезно. В этой ситуации, думаю, будут играть старые товарищеские отношения леди Ю. и Коломойского. Полагаю, они смогут договориться либо о премьерстве после выборов в парламент, либо о квоте ряда портфелей в правительстве сразу».

Будущим кандидатам Янтар дал свои определения — у него Порошенко — мародер, Зеленский — юморист.

В конце своего поста доброволец сделал такой вывод: «Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем „офигевать“ от поступков Порошенко и его Ко».

После жесткого диалога с Зеленским в Золотом, когда президент по-хамски поговорил с защитником, лента добровольца Янтаря в Facebook взорвалась едкими комментариями и саркастическими репликами. Янтарю напомнили его агитацию за Зеленского и результат, который он получил, когда надеялся, что новый президент будет опираться на людей.

Позже Янтар и добровольцы, которые стоят в Золотом, чтобы не допустить разведение войск, записали видео, в котором они говорят, что стоят на своей земле и никуда отсюда не уйдут.

«Хотим напомнить, что мы — те ветераны, которые освободили Мариуполь, Марьинку и с десяток украинских городов. Мы потеряли побратимов, но не сдали врагу ни клочка украинской земли. Мы прикрывали ваши спины, пока вы сидели в тылу. Сейчас вы нас принуждаете к капитуляции, но мы на это не пойдем», — так ответили добровольцы президенту.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил заявили, что люди в камуфляже и с оружием, с которыми Зеленский нетактично поговорил в Золотом, находились на линии фронта нелегально, не имея на это никаких правовых оснований.

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