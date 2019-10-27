Украина

Похолодания и мокрый снег: какой будет погода в начале следующей недели

С переводом часов на зимнее время, в Украину пришло и похолодание.

В воскресенье, 27 октября, днем будет сухо, но ветрено, до 10 метров в секунду. Температура воздуха постепенно начинает снижаться. Тепло еще останется на западе, где воздух прогреется до плюс 21. На остальной территории температура будет до плюс 17.

В понедельник, 28 октября, температура воздуха на юге и востоке будет в пределах 14−17 градусов, на севере — 10−12. Похолодает на западе страны. Там будут идти дожди. Температура воздуха будет 9−14 градусов тепла.



Во вторник, 29 октября, на большей части территории страны будет облачно. На западе ночная температура в пределах 1−4 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 10 градусов. Теплее всего в этот день будет на юге и востоке. Ночные температуры будут от 6 до 11 градусов, дневные — 11−16 градусов тепла.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в Киеве с понедельника, 28 октября, ожидается +12 градусов, а до конца недели ночью появятся настоящие «минусы».

По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, первые морозы в Украину придут в середине ноября. Затем температура немного поднимется. А настоящую же зиму следует ожидать с 12 декабря.

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