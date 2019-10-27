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Украина

Школы не существует, а учителя топили за Россию: в сети указали на любопытный момент с поездкой Зеленского в Золотое

10:07 27 октября 2019 326
Зеленский в Золотом
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, который два дня провел на Донбассе, в Золотом на Луганщине пообщался с учителями несуществующей школы, которые попросили его отвести войска с Донбасса.

О том, что такой школы в Золотом уже нет и сами учителя в 2014 звали Путина и агитировали за Россию, написал в Twitter пользователь с ником Himikus.

«Как уже этот бл… цирк задолбал! Актер, играющий роль президента, решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей», — с горечью отметил он и опубликовал яркое фото, которое говорит само за себя.


О том, что школа уже не существует подтвердил другой пользователь Faberum. Он привел выдержку из Единого госреестра регистрации предприятий и предпринимателей, где есть соответствующая запись.

В сети по поводу такого общения президента с учителями волна возмущения и недоумения.


Напомним, после поездки в Золотое Зеленский написал в Facebook: «Провел двое суток в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно — все хотят мира. Все готовы к разведению».

Как сообщали «ФАКТЫ», «непрезидентский» диалог Зеленского с добровольцем в Золотом всколыхнул соцсети и обсуждался почти во всех украинских СМИ. А добровольцы, которые стоят в Золотом и блокируют отведение войск, сообщили, что уходить оттуда не намерены.

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