РЛС "Дуга" возле Чернобыля превратили в уникальный арт-обьект: впечатляющее видео

Украина

После выхода нашумевшего фильма от НВО «Чернобыль», в Украину стало приезжать большое количество иностранных туристов, которые своими глазами захотели увидеть зону отчуждения и то место, где произошла самая страшная катастрофа 20 века.

Чтобы не только опровергнуть мифы о радиации и советские стереотипы об Украине, но и передать свой собственный образ нашей страны на радиолокационной станции «Дуга» в Чернобыле создали яркий арт-объект.

Видео современного искусства опубликовали в Facebook на странице «По той бік новин».

На видео изображена загоризонтная радиолокационная станция «Дуга». Это советская станция для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет, которая была тайно построена в засекреченном городке Чернобыль-2.

Как напоминают создатели арт-объекта, за рубежом «Дугу» называли «русским дятлом» за характерный звук, который слышали по всему миру, когда она включалась. Ее размеры 690 на 135 метров поражают, она является одним из самых узнаваемых символов Чернобыля и советской пропаганды.

Художники проекта Artefact art-project превратили «российского дятла» на самую большую диджитал-скульптуру «Чернобыльская сияние». Ее можно было наблюдать около часа во время съемок документального арт-кино «Артефакты Чернобыля» режиссера Valeriy Korshunov Валерия Коршунова.

«Благодаря лазерной инсталляции „Чернобыльская сияние“, „Дуга“ стала уникальным и масштабным медиа-арт объектом Украины и засияла новыми смыслами. Она дала новый сигнал в мир об освобождении Украины от советского прошлого, и осознание собственной уникальности. При этом, благодаря новейшим технологиям арта „Дуга“ не изменила свой исторический облик. Цифровую инсталляцию дополнил специальный саундтрек на основе звуков Чернобыля», — пишут создатели уникального зрелища.

Они напоминают украинцам, что «именно сейчас важно создавать собственные культурные продукты, чтобы ответить на запрос о современном восприятии Чернобыля и показать, что Украина не просто выжила после атомной катастрофы, а научилась с этим жить и имеет уникальный опыт, которым важно делиться с миром».

Напомним, на днях «ФАКТЫ» публиковали эффектные фото чернобыльской «Дуги» в тумане.

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