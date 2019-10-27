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Украина

За футболку с надписью СССР мужчину в Кривом Роге приговорили к году испытательных работ

14:02 27 октября 2019 388
Советская символика
Инф. «ФАКТОВ»

Дзержинский районный суд Кривого Рога признал виновным местного жителя, которого заметили в общественном месте в футболке с запрещенной коммунистической символикой.

Ссылаясь на приговор суда от 11 октября, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 436−1 УК Украины и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок в один год, сообщает «Главком».

Так, 14 июня обвиняемый появился в общественном месте возле ТРЦ «Плаза» в красной футболке с принтом в виде государственного герба СССР, состоящего из серпа, молота и пятиконечной звезды. Эти элементы подпадают под запрет украинского законодательства, который предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления. Суд также возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательств: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Как писали «ФАКТЫ», в августе 25-летний житель города Родинское Покровсокого района Донецкой области, который сидел на лавочке в футболке с символикой террористической организации «ДНР» и распивал спиртное, был оштрафован всего на 85 гривен.

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