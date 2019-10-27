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У Зеленского заявили, что оружие националистов вывезли из Золотого
Ветераны АТО, организовавшие в Золотом-4 на линии разграничения акцию по защите поселка, по состоянию на 27 октября увезли из населенного пункта оружие. Теперь в Золотом-4 и в Катериновке есть только группа невооруженных волонтеров. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вадим Троян, комментируя последний визит президента Зеленского в Золотое-4 и последовавший за этим скандал. В Офисе президента подтвердили, что оружие вывезено из Золотого.
Во время посещения Зеленским поселка на линии разграничения у президента случился конфликт с ветеранами АТО. Поводом стала готовящаяся процедура отвода украинских войск. Теперь в МВД говорят, что поводы для споров устранены: ветераны-добровольцы вывезли из Золотого-4 свое оружие, а для поддержания порядка в данный район отправят бойцов Нацгвардии.
Напомним, среди участников акции «Последний блокпост» в Золотом были ветераны АТО, добровольцы «Азова», представители «Национального корпуса». После того, как у Зеленского случилась словесная перебранка с добровольцами и в сеть попало видео, в командовании Объединенных сил вынуждены были реагировать на скандал. В штабе ООС заявили, что лица, с которыми встречался Зеленский, находились на линии фронта с оружием нелегально, не имея на это никаких правовых оснований.
Позднее появилась версия, что разговор на повышенных тонах между президентом и ветеранами-добровольцами — это следствие организованной «подставы», постановочного сценария.
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