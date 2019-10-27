24.85 / 25.10 27.52 / 27.91
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского заявили, что оружие националистов вывезли из Золотого

21:59 27 октября 2019 88
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Ветераны АТО, организовавшие в Золотом-4 на линии разграничения акцию по защите поселка, по состоянию на 27 октября увезли из населенного пункта оружие. Теперь в Золотом-4 и в Катериновке есть только группа невооруженных волонтеров. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вадим Троян, комментируя последний визит президента Зеленского в Золотое-4 и последовавший за этим скандал. В Офисе президента подтвердили, что оружие вывезено из Золотого.

Во время посещения Зеленским поселка на линии разграничения у президента случился конфликт с ветеранами АТО. Поводом стала готовящаяся процедура отвода украинских войск. Теперь в МВД говорят, что поводы для споров устранены: ветераны-добровольцы вывезли из Золотого-4 свое оружие, а для поддержания порядка в данный район отправят бойцов Нацгвардии.

Напомним, среди участников акции «Последний блокпост» в Золотом были ветераны АТО, добровольцы «Азова», представители «Национального корпуса». После того, как у Зеленского случилась словесная перебранка с добровольцами и в сеть попало видео, в командовании Объединенных сил вынуждены были реагировать на скандал. В штабе ООС заявили, что лица, с которыми встречался Зеленский, находились на линии фронта с оружием нелегально, не имея на это никаких правовых оснований.

Позднее появилась версия, что разговор на повышенных тонах между президентом и ветеранами-добровольцами — это следствие организованной «подставы», постановочного сценария.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

золотое

У Зеленского отреагировали на скандал вокруг его встречи с учителями в Золотом

Герус

Герус сбежал с эфира «Свободы слова» Шустера: названа причина

Гороскоп

Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

Денис Янтар

Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер