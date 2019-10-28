Украина

Визит Зеленского в Золотое: у Путина выдвинули наглые требования для встречи в «нормандском формате»

Кремль считает, что президент Владимир Зеленский должен обязать добровольцев на Донбассе, выполнить приказ о разведении сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание РБК-Украина.

По словам спикера Кремля, российские власти «с большим вниманием» отслеживали визит Зеленского в Золотое Луганской области.

«Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем… По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита», — заявил Песков, имея в виду возможность проведения встречи в «нормандском формате».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков рассказал, каким будет новый закон о статусе Донбасса.

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