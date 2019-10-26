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Дифтерия в Украине: новый случай зафиксировали в Тернопольской области
В Тернопольской области у 47-летнего мужчины был подтвержден случай дифтерии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Так, больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. За помощью обратился к врачу в Тернопольской области, с которым заключил декларацию. По данным Минздрава, человек контактировал с тремя лицами,
Согласно сообщению, человек привился от дифтерии в 2017 году, но данных о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту нет.
«Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни. Вакцинация 2017 года сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не позволило развиться тяжелым осложнением», — отметили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что прививки от дифтерии рекомендуются Календарем профилактических прививок детям и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Вакцинироваться можно у своего семейного врача.
Как писали «ФАКТЫ», ранее случаи дифтерии были зафиксированы в Ужгороде среди студентов, а также в Киеве у школьника.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!