Свитолина — Андрееску: онлайн-видеотрансляция матча итогового теннисного турнира

Спорт

В среду, 30 октября, лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, проведет второй матч группового этапа итогового турнира, проходящего в китайском Шэньчжене, с призовым фондом 14 миллионов долларов. Соперницей нашей соотечественницы станет канадка Бьянка Андрееску (4-я).

В стартовом поединке Свитолина, являющаяся действующей победительницей турнира, обыграла вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову — 7:6 (12), 6:4. Примечательно, что украинка стала единственной теннисисткой, которая добилась победы в первом матче турнира в двух сетах, — остальные игры продолжались по три партии. Что касается Андрееску, то канадка выиграла первый сет у румынки Халеп (5-я), но затем уступила в двух последующих и в матче в целом — 6:3, 6:7 (6), 3:6.

Матч Свитолина — Андрееску начнется в 12:30 по киевскому времени. За видеотрансляцией поединка в режиме онлайн вы можете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости. Плеер с видеотрансляцией появится здесь ближе к началу игры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака снялась с итогового турнира из-за травмы.

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