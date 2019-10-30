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Зеленский рассказал, как будет возвращать Крым и Донбасс
Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение под контроль украинской власти Донбасса и Крыма должно проходить в рамках государственной стратегии безопасной реинтеграции. Об этом глава государства сказал во время выступления на Форуме «Единство» в Мариуполе.
По его словам, государственная программа должна включать 4 составляющие: прозрачность, консенсус, реализм и имплементацию.
Он отметил, что государство должно искать правильные пути решения проблем вместе с гражданским обществом. В вопросе возвращения Крыма и Донбасса украинцы должны договориться между собой и прийти к единому решению.
Зеленский отметил, что подход к реинтеграции должен быть взвешенным и прагматичным — надо четко ответить себе на вопрос, какова наша главная цель и на какие компромиссы мы готовы идти.
По словам президента, ошибочно думать, что мы можем быстро вернуть Крым и Донбасс военным путем.
Но государство должно показывать способность воплощать стратегии в жизнь, делать реальные шаги и достигать реальных результатов.
Зеленский отметил, чтобы достичь намеченных целей, должно быть единство, которое «жизненно необходимо и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов».
Напомним, во вторник, 29 октября, в Золотом на Луганщине началось разведение сил и средств, которое в команде Зеленского считают одним из шагов приближения мира на Донбассе. А вечером в Киеве под Офисом президента Зеленского прошла акция «Ні кроку назад». Она была связана с разведением сил в Золотом.
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