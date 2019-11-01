Новый скандал с Малаховым: Джигурда вызвал телеведущего на дуэль

Шоу-бизнес

Телеведущего Андрея Малахова продолжают преследовать скандалы. После выхода сюжета об эскортницах на него обрушились актрисы и певицы, чьи имена упоминалисьв программе — Ольга Серябкина и Наталья Рудова. А теперь с гневной речью выступил актер Никита Джигурда. Он заявил, что выпуски программы Малахова, в которых шла речь о борьбе за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, являются фейковыми и порочат их честь и достоинство. Записи программы проходили без участия актера или его представителя.

Джигурда и Анисина очень тяжело переживали скандальные выпуски. Они утверждают, что у Марины на фоне стресса случился выкидыш, а 58-летний Никита пережил микроинсульт. Восстановившись после удара, он вызвал Малахова на дуэль.

«Теперь он может дать волю своей молодой силе и удали, законно доказав свою позицию. Я же, желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хеллоуина вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от нее откажется», — написал Джигурда в Instagram.

Актер называет Малахова «извращенцем в белых одеждах».

«Распространили на весь мир ложь и клевету в адрес нашей семьи, а потом их подчиненные оборвали телефоны, приглашая нас дать опровержение и обещая, что Андрей МалахОв извинится и покажет все документы, доказывающие нашу невиновность! Я согласился сниматься бесплатно с условием, что дадут в эфир документальные подтверждения нашей невиновности и правоты!» — рассказал Джигурда.

Ранее свое возмущение сюжетом в программе Малахова «Прямой эфир» высказала 52-летняя актриса театра и кино Мария Шукшина, которую также записали в эскортницы.

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