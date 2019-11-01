72-летний пенсионер из Киева установил рекорд Украины в роликовом спорте

Житейские истории

— Мы с дочкой Натальей и 15-летним внуком Тимофеем шутим, что все асфальтированные склоны Киева — возле «Родины-матери», в парке КПИ, в Феофании — наши: во время тренировок несемся с горки на роликовых коньках со скоростью автомобиля (на отдельных участках до 50—70 километров в час), лавируя между расставленными по трассе древками, как в горнолыжном слаломе, — говорит самый старший в Украине мастер катания на роликах 72-летний киевлянин Валерий Харковлюк. — Вид спорта, которым мы занимаемся, называется Inline Alpine (можно перевести как горные ролики. — Авт.). Первым в нашей семье участие в международных соревнованиях по Inline Alpine принял внук. Затем — его мама и папа. Ну, а потом я. Теперь ездим за границу на соревнования целой семейной командой. Чиайте также: За двое суток я пробежала 216 (!) километров, — 70-летняя бегунья Лариса Лабарткава

«Причина 30 процентов случаев заболеваний — плохой вестибулярный аппарат. А ролики его укрепляют»

— Я задействовала в изучении способов замедления темпа старения много людей пенсионного и предпенсионного возраста, которые буквально живут спортом, в том числе моего отца, — говорит дочь Валерия Харковлюка кандидат биологических наук Наталья Харковлюк-Балакина. Она работает в Институте геронтологии имени Д. Ф. Чеботарева Национальной академии медицинских наук Украины. — Предлагаю этим людям пройти обследование в лаборатории профессионально-трудовой реабилитации, чтобы определить их функциональный возраст. Речь идет о проверке на соответствие возрастным нормам сердечно-сосудистой, дыхательной систем и вестибулярного аппарата. Обследование не требует сложного оборудования — нужны лишь тонометр, секундомер и специальная прищепка для носа. Поэтому тесты провожу даже в полевых условиях. Сейчас вы узнаете, какой функциональный возраст моего 72-летнего папы.

Начали с измерения давления. Оно у Валерия Степановича 115 на 70. Пульс — 68 ударов в минуту. Тесты на проверку емкости легких, времени задержки дыхания на выдохе и на вдохе показали, что эти показатели у ветерана даже выше, чем по норме положено иметь молодым людям в возрасте 20—25 лет. Всего тестов восемь. Их результаты внесли в специальную компьютерную программу, и она вычислила функциональный возраст энтузиаста роликового спорта — 48 лет.

— Замечу, что весной нынешнего года функциональный возраст отца был 52 года, получается, занятия спортом омолаживают его организм, — продолжает Наталья Валерьевна. — Каждому известно, что физическая активность помогает сохранить здоровье, однако далеко не все знают, что катание на роликах полезнее, чем многие другие виды спорта. Почему? Причиной примерно 30 процентов случаев заболеваний является плохое состояние вестибулярного аппарата. А катание на роликах его очень хорошо укрепляет и развивает.

— Причем роликовый спорт доступен и совсем маленьким деткам, которые только-только научились ходить, и 90-летним ветеранам, — говорит Валерий Харковлюк. — Моего внука Тимофея мы с дочкой начали учить катанию на роликах, когда ему было всего полтора года.

— Валерий Степанович, как получилось, что вся ваша семья увлеклась столь сложным спортом?

— Дело в том, что моя дочь Наталья занималась горными лыжами. В 1980-е годы она была профессиональной горнолыжницей, чемпионкой Украины. Когда дочке исполнилось шесть лет, я отвел ее в секцию юных горнолыжников в Голосеевском лесу. Вначале Наташе не очень нравились тренировки — было страшновато носиться по склону. На ее жалобы я неизменно отвечал: «Ты сможешь». Вскоре у дочки появились первые успехи на трассе, и она полюбила горнолыжный спорт. Я тоже стал им заниматься. Наташу приняли в детско-юношескую спортивную школу. Летом маленькие горнолыжники должны были тренироваться на роликах. В те времена они были гораздо менее совершенными, чем сейчас, их следовало крепить к горнолыжным ботинкам. Поэтому я сконструировал и изготовил для дочки ролики и скейт — я ведь инженер-механик. И сам увлекся катанием на роликах.

Дочь давно завершила карьеру профессиональной горнолыжницы, стала ученым. Однако ролики остались общим увлечением всей нашей семьи. Кстати, Наташа продолжала кататься на них до восьмого месяца беременности.

Однажды Наташа увидела в Интернете видеозапись соревнований по Inline Alpine. Ее это очень заинтересовало. Дочка связалась с президентом Международной федерации, основателем Inline Alpine спорта из Германии Зиги Зистлером (в прошлом известным горнолыжником), и он пригласил нас принять участие в соревнованиях. Мы решили, что от нашей семьи выступит Тимофей, которому тогда исполнилось 11 лет. Его нужно было основательно подготовить к экстремальным состязаниям. Мы нашли в Киеве асфальтированные склоны, подготовили на них трассу слалома (устанавливали фишки, между которыми нужно лавировать, скатываясь с горы) и приступили к тренировкам.

Выступление внука в Германии прошло отлично, он получил золотую медаль. После стали выступать Наталья и зять Константин. Ну, а потом я принял участие в соревнованиях на этапе Кубка мира в Польше. До этого самым старшим человеком, занимающимся этим непростым видом спорта, был Зиги Зистлер (ему сейчас 62 года). Ну, а теперь старейшим стал я.

Валерий Харковлюк с дочерью Натальей и внуком Тимофеем

— А самой младшей участницей состязаний по горным роликам в нынешнем году стала девочка из Латвии, которой на тот момент еще не было и четырех лет, — добавляет Наталья. — Дело в том, что мама этой малышки — горнолыжница. Эта спортсменка сама тренируется на роликах и дочку на них поставила. Замечу, что Inline Alpine сейчас занимаются в 33 странах мира. Члены нашей семьи — единственные, кто развивает этот спорт в Украине и представляет нашу страну на международных соревнованиях.

«На соревнованиях дочка пробежала на роликах 100 километров, а я — 30»

— Какой инвентарь используете?

— Роликовые коньки, защитную амуницию и специальные вешки для слалома, — отвечает Валерий Степанович. — Все это стоит довольно дорого. Так, одна вешка с металлической пластиной стоит 60 евро. Таких мы купили 20 штук. Они весят 300 килограммов. Везем их в автомобиле зятя на место проведения тренировки, расставляем по трассе спуска — немалый кусок работы.

Мы занимаемся не только Inline Alpine, но и скоростным бегом на роликовых коньках (Speedskating), участвуем в заездах на выносливость. В конце октября дочка пробежала на соревнованиях сто километров (это очень много), а я — 30. Занимаемся и горнолыжным спортом, а Наташа еще и в соревнованиях среди ветеранов участвует.

— Получилось так, что в 2010 году я узнала из Интернета, что в Словении будут проведены первые в истории Всемирные зимние игры ветеранов (в возрасте от 30 до 95 лет) по 11 видам спорта, в том числе по горным лыжам, — говорит Наталья. — Чтобы получить новые научные данные для исследования о методах замедления темпа старения, решила побывать на этих соревнованиях, познакомиться с участниками и попросить их пройти тесты. А еще и самой захотелось выступить, хотя до этого я много лет не тренировалась на горных лыжах. Мне удалось и то и другое. Отправляясь на эти соревнования, думала: какое же место займу? Завоевала золотую медаль. Исследовала тогда спортсменов от 50 до 80 лет из Японии, Швейцарии, Австрии, Италии и ряда других стран. Функциональный возраст, на который человек может влиять, у каждого из них оказался гораздо ниже паспортного.

С тех пор я стала регулярно участвовать в международных соревнованиях горнолыжников среди ветеранов. На одних из них, проходивших в Андорре, упала на трассе гигантского слалома. Травма оказалась очень серьезной — разрыв крестообразной связки колена. Предстояла сложнейшая операция. Врачи предупредили, что даже в случае ее полного успеха о занятиях спортом мне придется забыть. Выручило то, что в Интернете на форуме, посвященном травмам артистов балета, нашла рекомендацию: если нет полного выпадения коленного сустава, можно попробовать вместо разорванной связки создать мышечный корсет. Я занялась его формированием с помощью занятий на роликовых коньках. Как видите, это принесло желаемый результат: я не стала инвалидом и продолжаю заниматься спортом. Сложная дорогостоящая операция не понадобилась.

— Мне ролики тоже помогли восстановиться после очень тяжелой травмы — в колено въехала машина, — замечает Валерий Степанович. — Некоторое время походил в гипсе, а затем самостоятельно снял его и приступил к тренировкам. Кода пришел к врачу на осмотр, он диву давался — мышцы на больной ноге не атрофировались.

— Один мой знакомый примерно вашего возраста, энтузиаст здорового образа жизни, не устает повторять, что намерен дожить до 120 лет. Вы не ставите перед собой подобной цели?

— Нет. Для меня важно не сколько, а как. Роликовый спорт помогает мне оставаться энергичным и сильным.

Кстати, вот еще что о роликах: я сделал установку с пропеллером, которая надевается на спину — как у известного сказочного героя Карлсона. Мы проводили эксперимент на территории ВДНХ: я ехал на роликах с включенным пропеллером за спиной, а меня сопровождал велосипедист. На велосипеде был установлен велокомпьютер, фиксировавший скорость и ряд других параметров. Так вот, велосипедист двигался со скоростью 40 километров в час, но я его обгонял.

— Кроме занятий спортом применяете еще какие-либо способы замедления старения?

— Правильное питание. Следую в этом отношении рекомендациям дочери, ведь она профессиональный физиолог. Можно есть все, но ни в коем случае не переедать. Кроме того, важно, чтобы перерывы между приемами пищи были продолжительными.

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Фото предоставлено Натальей ХАРКОВЛЮК-БАЛАКИНОЙ



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