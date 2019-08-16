За двое суток я пробежала 216 (!) километров, — 70-летняя бегунья Лариса Лабарткава

Здоровье и медицина

Невероятно, но факт

О львовской пенсионерке-бегунье, одолевающей сверхдлинные дистанции, «ФАКТЫ» уже писали два года назад (публикация от 13 сентября 2017 года «Во время суточных и двухсуточных забегов не сплю и не ем»). Но за это время Лариса Лабарткава не сошла с дистанции, а даже помолодела. На нашу встречу женщина пришла загоревшая, улыбающаяся, в голубых лосинах, яркой салатовой футболке и с рюкзаком за плечами. Женщине уже за семьдесят, а она только в нынешнем году выполнила два 48-часовых забега, два по 24 часа, участвовала в марафонах и полумарафонах. 14 стартов за год!

— Для меня этого маловато, — говорит Лариса. — Надо, чтобы до конца года их было не менее двадцати. Но и есть чем гордиться: совсем недавно я вернулась из Чехии, где за двое суток пробежала 216 километров. Это мой персональный рекорд.

— Как такое возможно? Вы рассказывали, что во время 24-часовых и 48-часовых забегов не спите и практически не едите. Ничего не изменилось?

— Нет. Водичка, чай, кефир, изредка беру какой-нибудь фрукт. Некомфортно мне есть и спать. Когда бегу, пролетают в мыслях люди, события. В молодости я увлекалась альпинизмом — поднималась на вершины пятой категории сложности (из шести существующих. — Авт.). И длинные забеги у меня почему-то ассоциируются с горными подъемами. В этот раз, в Чехии, вспоминала песни, которые мы когда-то пели в походах.

«В этом году у меня было 14 соревнований, но этого мало, — говорит Лариса Лабарткава. — Собираюсь поучаствовать еще как минимум в шести. Люблю ультрамарафоны. Если бежишь сутки или двое, перед глазами проходит столько воспоминаний!». Фото из семейного альбома

— Так вы бежали 48 часов и при этом еще и пели?

— Иногда вырывалось. Но людям нравилось. Украинский язык, правда, мало кто понимал, зато чувствовали настроение, улыбались, показывали, мол, «класс»… Это как раз то, за что я люблю ультрамарафоны: ты словно проживаешь целую жизнь. При этом не надо нестись сломя голову. Здесь задача — продержаться на трассе как можно дольше. За эти день-два участники знакомятся между собой, подбадривают друг друга. Атмосфера очень хорошая.

— Вы занялись бегом в 55 лет. Как это произошло?

— Сложность была в одном — перестать реагировать на чужое мнение. Некоторые знакомые говорили, что я с ума сошла. У меня в то время были серьезные проблемы с бронхами. Еще я хромала. Можете себе представить, как мое решение заняться спортом выглядело со стороны? Но я ведь в молодости ходила в горы. Бег на десять — пятнадцать километров в то время считала легкой разминкой. Вот и решила, что тело должно все вспомнить. Один раз пробежала десять километров, затем второй раз — и перестала хромать, дыхание выровнялось. А с 2012 года вошла во вкус и езжу на различные чемпионаты. Побывала во многих странах — Польше, Чехии, Молдове, Белоруссии, в разных городах Украины. И свое увлечение пока бросать не собираюсь.

«Улыбайтесь. Улыбка укрепляет здоровье»

— Лариса, ваша история вдохновляет. Особенно учитывая то, что вы начали бегать в 55 лет. Согласитесь, в Украине немногие женщины на такое решатся. Но некоторые люди подумают: «Ей хорошо. Она пенсионерка, да еще городская — во Львове живет. Ей не нужно в огороде копаться…»

— Если человек не хочет за себя взяться, будет искать «отмазки», — говорит Лариса. — Моя история ведь не в 55 лет началась. В нашей семье было восемь детей — четыре брата и четыре сестры, я старшая. У мамы проблемы со здоровьем, поэтому, когда мои сверстники занимались в секциях, я должна была готовить еду, шить, стирать, присматривать за младшими. Но у меня была заветная мечта — стать альпинисткой и участвовать в международных соревнованиях. Помните, когда мы встречались в прошлый раз, я рассказывала свой сон, который приснился в школьные годы — будто участвую в международных соревнованиях. Так вот, сон оказался в руку: в 68-летнем возрасте меня взяли в сборную Украины, и я ездила в Ирландию отстаивать честь страны.

К своей мечте шла всю жизнь. Уже став взрослой, быстро делала домашнюю работу — и в спортзал.

В молодости Лариса занималась альпинизмом. Фото из семейного альбома

— А когда родился сын…

— В затяжной декрет решила не идти. Утром отводила сына в садик — и на работу. После работы забирала ребенка, и мы вместе шли в спортзал. Тренер и со мной занимался, и сыну детские упражнения показывал. Бывало, устала, думаю пропустить тренировку, а сынок за руку меня тянет: «Мама, бегать». Затем я его даже в горы брала. Так и вырастила себе инструктора. Сын теперь тоже бегает, водит группы туристов в Карпаты. Да и внучки подхватили наше увлечение — им шесть и восемь лет, а у них уже есть медали. Бегают, ставят рекорды.

— Что бы вы сказали женщинам, которые жалуются, мол, отдают все свое время семье, а на хобби его не хватает?

— Ваши мужчины и дети любят вас не за борщи. Готовьте простую пищу и вместо того, чтобы проводить полжизни на кухне, посвятите это время родным. Вытяните их на свежий воздух, съездите куда-то, сделайте для себя то, о чем мечтали. Лучше, если будете счастливой.

На леднике Кашкаташ

— А если человек хочет бегать, но не знает, с чего начать?

— Я просто призываю и старых, и молодых, и юных — двигайтесь. Игнорируйте общественный транспорт. Хотя бы несколько раз в неделю оставляйте машину в гараже и просто ходите. Постепенно увеличивайте расстояние. Затем начинайте легкую пробежку, понемногу наращивайте темп и километраж. Главное — прислушиваться к себе, а мышцы и легкие подскажут, где замедлиться, а где, наоборот, ускориться. Если вы начнете бегать, непременно получите несколько весомых бонусов — лишние килограммы уйдут, сон будет крепче, одышка исчезнет и хорошее настроение станет вашим постоянным спутником.

Мне, честно говоря, страшно за сегодняшнее молодое поколение. Сейчас люди просиживают за компьютерами по 10—12 часов в день. Неудивительно, что уже в молодости у них серьезные проблемы с сердцем, позвоночником, есть лишний вес. Каждый человек должен задуматься, что будет с ним, если он проведет таким же образом еще пять — десять лет.

Лариса с подругой покоряют Эльбрус

— Вы систематически бегаете уже 15 лет. Это своеобразный юбилей. Что вы осознали благодаря занятиям спортом?

— Поняла, что соревноваться нужно только с собой — так чувствуешь себя счастливее. Есть нужно простую пищу. Желательно готовить из продуктов, которые растут там, где вы родились. Нужно избегать людей с плохой энергетикой. Вы их определите: они всегда чем-то недовольны, им вечно кто-то что-то должен, часто строют из себя жертв. Позаботьтесь о себе — игнорируйте таких. А еще, всегда ставьте себе цель и помните о ней, особенно если очень сложно. Когда я выхожу на старт, моя цель — добежать. Ну и улыбайтесь — улыбка укрепляет здоровье и вызывает доверие у окружающих.

«Когда силы на исходе, очень помогает поддержка окружающих»

— У меня был интересный случай. После финиша подходит ко мне молодой парень лет тридцати и говорит: «Я пробежал. Спасибо». Я сначала удивилась. А потом вспомнила, что мы пересекались с этим парнем во время забега. Ему было тяжело, ноги отекли, он устал, запыхался. А я догнала его и жестами показала, что он молодец. И он таки пробежал. Говорил, что если бы не я, точно не преодолел бы эту дистанцию. Мне было приятно. Знаете, у меня такое ощущение, что моя миссия — вдохновлять молодых во время забегов. Им стыдно сойти с дистанции, когда бабушка бежит рядом (смеется).

Лариса рассказала «ФАКТАМ» еще одну историю. Несколько лет она пересекалась на длинных дистанциях в Украине с молодой перспективной спортсменкой. Девушка очень хорошо стартовала, однако ей не везло на последних километрах, а иногда даже метрах — то с ногой что-то случится, то дыхание собьется, то обувь подведет.

— Вот бежим мы в очередной раз. Вижу, сейчас сдастся. Я уже не выдержала и кричу ей: «Тебе не надоело быть второй? У тебя есть все. Постарайся. Или ты хочешь бабушке проиграть?» И знаете, она разозлилась и победила.

— По сути, вы сами победу отдали.

— И получила колоссальное удовольствие. Мне нравится стимулировать молодых. Они поражаются, что я в свои годы не сдаюсь, и у них открывается второе дыхание. Я люблю такую атмосферу. А еще большое удовольствие приносит поддержка окружающих людей. Вот, бывает, бегу, силы на исходе, бегунов рядом нет, и тут откуда ни возьмись кто-то ободряюще кричит: «Лариса!» Думаю: откуда они меня знают? И тут вспоминаю, что у меня же на груди номер с моим именем. И силы находятся. Не могу же я после такого глотка энергии просто сойти с дистанции.

Чтобы подготовиться к забегу, Лариса Лабарткава не истощает себя ежедневными пробежками, выходит на них лишь иногда. Фото автора

На вопрос «ФАКТОВ», какой забег Лариса считает наиболее ценным, женщина с гордостью показывает несколько дипломов из Белоруссии.

— Я очень хотела сделать что-то большое к своему юбилею. Это был трехэтапный забег. Первый этап — март. Представьте себе картину: минус 20 градусов, дышать трудно, ты, по сути, бежишь, чтобы не замерзнуть. Второй этап был в сентябре. Зато третий — перед Новым годом. Страшная влажность, сыро, все на тебе мокрое. Приходится постоянно менять одежду, потому что в ней невозможно двигаться. Но я пробежала. Каково же было мое удивление, когда в результате за три этапа мне удалось пробежать 677 километров! Я заняла тогда первое место в своей категории. Подарок к 70-летию таки удался!

В 2018 году участвовала в IX заочном международном соревновании между клубами любителей бега. После одиннадцати пробегов получила 19-е место среди участников всех возрастных категорий, а их было 2604. Я оказалась второй в своей категории.

В арсенале Ларисы немало кубков и медалей

Лариса побывала в разных странах и сделала интересные наблюдения. Наиболее гостеприимны, на ее взгляд, белорусы. Когда узнали, что у Ларисы с финансами скромно, даже домой приглашали, но женщина отказывалась. Ей позволили переночевать в спортзале. В Молдове, говорит Лариса, преследовало ощущение, будто она из Украины и не выезжала. Самая лучшая поддержка бегунов в Польше. Немцы на стартах сдержанные. А вот самая лучшая экипировка — у россиян. Что касается украинцев, то в забегах в основном участвуют энтузиасты.

— Конечно, все эти наблюдения — мое субъективное мнение. А что касается беговых возможностей для украинцев, то будет несправедливо, если я скажу, что у нас все плохо. Нет. У нас все больше городов проводят забеги: Киев, Одесса, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Постепенно небольшие города перенимают эту традицию. Чего, например, стоил прошлогодний забег в Жовкве (Львовская область). Маленький городок, минимальный стартовый взнос, но как все организовано! Бежишь и видишь красивые окрестности, люди улыбаются, кричат слова поддержки. А после забега нам всем еще и пиццу организовали. В Виннице забеги нравятся. Болельщики хорошие. Невероятная поддержка. Там столько разных дистанций сделали — для любого возраста и физической подготовки. У меня было впечатление, что со мной бегала вся Винница. А вот в Киеве мне сложно. Чувствуется, что, к сожалению, не та экология.

Чтобы подготовиться к забегу, Лариса Лабарткава не истощает себя ежедневными пробежками, выходит на них лишь иногда, для поднятия тонуса. Но вот уже 30 лет дважды в неделю посещает тренировки у Олега Бубели.

— Помню его еще молодым парнем, только закончившим институт. А сейчас он уже почтенный тренер. Дает и силовые, и кардионагрузки. Каждый раз после тренировки выхожу мокрая. Час занятий у Бубели приравнивается к десятикилометровому пробегу.

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